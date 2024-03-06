Euro NCAP, 2026\'da araçların en yüksek güvenlik puanını alabilmesi için fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni test kurallarını uygulamaya koyacak

Euro NCAP, 2026'da araçların en yüksek güvenlik puanını alabilmesi için fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni test kurallarını uygulamaya koyacağını duyurdu. Peki yeni testlerdeki şartlar neler?
Euro NCAP testi değişiyor
Avrupa'daki otomobil üreticileri, daha güvenli sürüşü teşvik etmek amacıyla sinyal lambaları ve silecekler gibi temel işlevler için dokunmatik ekranları kullanmayı bırakmaya teşvik ediliyor. Times tarafından açıklanan habere göre, otomotiv endüstrisi için bağımsız ve saygın bir güvenlik kurumu olan Avrupa Yeni Araç Değerlendirme Programı (NCAP), Ocak 2026'da değerlendirdiği araçların fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni kurallar uygulamaya hazırlanıyor.
Euro NCAP testi isteğe bağlı olmakla birlikte, Tesla, Volvo, Volkswagen ve BMW gibi şirketlerin beş yıldızlı puanlarını potansiyel alıcılara araçlarının güvenliğiyle ön plana çıkmak için kullandıkları çeşitli AB hükümetleri tarafından geniş çapta destekleniyor.
Stratejik Direktör Matthew Avery, "Dokunmatik ekranların aşırı kullanımı, hemen hemen her araç üreticisinin temel kontrolleri merkezi dokunmatik ekranlara taşıması, sürücülerin gözlerini yoldan ayırmasına neden olması ve dikkat dağılması nedeniyle kaza riskinin artması nedeniyle sektör çapında bir sorundur." açıklamasında bulundu. Yeni test yönergeleri yürürlüğe girdikten sonra maksimum güvenlik derecesine hak kazanmak için otomobillerin dörtlü flaşör uyarı ışıkları, göstergeler, ön cam silecekleri, SOS çağrıları ve korna için düğmeler, kadranlar veya kumanda kolları kullanması gerekecek.
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Tesla ve Volkswagen gibi bazı üreticiler, temel araç kontrollerini dokunmaya duyarlı arayüzlerin arkasına yerleştirmeleriyle ün kazandı. Bu özelliklerle ilgili şikayetlerde bir eksiklik yok, ancak ekipman üreticileri dokunmatik ekran arayüzlerini üretmeye devam ediyor çünkü bunların üretimi fiziksel düğmeler ve kadranlardan daha uygun maliyetli.
Euro NCAP'in güvenlik yönergeleri yasal bir gereklilik değil, ancak otomobil üreticileri güvenlik derecelendirmelerini ciddiye alıyorlar. Dolayısıyla bu tür değerlendirmeler sırasında puanların iptal edilmesi riski, muhtemelen yeni araçlarda daha az ekran görmemizi sağlayacak gibi görünüyor.
Son Dakika › Teknoloji › Euro NCAP, 2026'da araçların en yüksek güvenlik puanını alabilmesi için fiziksel kontrollere sahip olmasını gerektiren yeni test kurallarını uygulamaya koyacak - Son Dakika
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