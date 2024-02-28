Eyecane AR Gözlük, Kısmi Retina Körleşmesini Düzeltiyor

Teknoloji

Teknoloji dünyasında yine dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cellico'nun geliştirdiği ve MWC 2024'te tanıtılan Eyecane AR gözlük, kısmi retina körleşmesini düzeltebilen ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor.

Eyecane AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğünün özellikleri

Bu inovatif ürün, özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) rahatsızlığına çözüm sunuyor. Görünümü ile standart bir güneş gözlüğünü andıran Eyecane AR, 4K çözünürlükte bir kameraya sahip.

Bu kamera, dünyayı kaydedip, gözlüğün lenslerindeki minik ekranlara aktarıyor. AMD hastalığı nedeniyle oluşan görüş alanındaki kör noktalar, bu sayede gerçek zamanlı dijital görüntülerle dolduruluyor.

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Eyecane AR'ın kameraları, kullanıcının görüş alanındaki boşlukları doldurarak, net görüş sağlıyor.

Kullanıcı dostu yaklaşım

Eyecane AR'ın en büyük özelliklerinden biri de kullanım kolaylığı. Hastane ziyaretine gerek kalmadan kutudan çıkar çıkmaz kullanılabiliyor. Eşlik eden mobil uygulama ile görüş alanınızdaki kör noktalar tespit ediliyor ve AR gözlüğün kamerası bu bölgeye odaklanıyor.

Bu süreç sadece birkaç dakika alıyor ve makula bölgesindeki görüşü, artırılmış gerçeklik ekranlarının yardımıyla hızla geri kazandırıyor. Bu teknoloji, AMD ile mücadele eden insanlar için yeni bir umut ve bağımsızlığın kapısını aralıyor diyebiliriz.

Gelişmiş kamera ve ekran teknolojileri sayesinde, kısmi retina körleşmesine karşı etkili bir çözüm sunan Eyecane AR, teknoloji ve sağlık alanındaki ilerlemelerin güzel bir örneğini sergiliyor.

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