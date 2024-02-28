Eyecane AR Gözlük, Kısmi Retina Körleşmesini Düzeltiyor - Son Dakika
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Teknoloji

Eyecane AR Gözlük, Kısmi Retina Körleşmesini Düzeltiyor

Eyecane AR Gözlük, Kısmi Retina Körleşmesini Düzeltiyor

Cellico'nun geliştirdiği Eyecane AR gözlük, kısmi retina körleşmesini düzeltebilen ilk AR gözlüğü olarak dikkat çekiyor. 4K çözünürlükteki kamerasıyla görüş alanındaki kör noktaları gerçek zamanlı dijital görüntülerle dolduran gözlük, kullanıcı dostu bir yaklaşıma sahip. Eyecane AR, kısmi retina körleşmesine karşı etkili bir çözüm sunuyor ve teknoloji ile sağlık alanındaki ilerlemelerin güzel bir örneğini sergiliyor.

28.02.2024 20:14
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Teknoloji dünyasında yine dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Cellico'nun geliştirdiği ve MWC 2024'te tanıtılan Eyecane AR gözlük, kısmi retina körleşmesini düzeltebilen ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü olarak karşımıza çıkıyor.

Eyecane AR (artırılmış gerçeklik) gözlüğünün özellikleri

Bu inovatif ürün, özellikle yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) rahatsızlığına çözüm sunuyor. Görünümü ile standart bir güneş gözlüğünü andıran Eyecane AR, 4K çözünürlükte bir kameraya sahip.

Eyecane AR Gözlük, Kısmi <a class='keyword-sd' href='/retina/' title='Retina'>Retina</a> Körleşmesini Düzeltiyor

Bu kamera, dünyayı kaydedip, gözlüğün lenslerindeki minik ekranlara aktarıyor. AMD hastalığı nedeniyle oluşan görüş alanındaki kör noktalar, bu sayede gerçek zamanlı dijital görüntülerle dolduruluyor.

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Eyecane AR'ın kameraları, kullanıcının görüş alanındaki boşlukları doldurarak, net görüş sağlıyor.

Kullanıcı dostu yaklaşım

Eyecane AR'ın en büyük özelliklerinden biri de kullanım kolaylığı. Hastane ziyaretine gerek kalmadan kutudan çıkar çıkmaz kullanılabiliyor. Eşlik eden mobil uygulama ile görüş alanınızdaki kör noktalar tespit ediliyor ve AR gözlüğün kamerası bu bölgeye odaklanıyor.

Bu süreç sadece birkaç dakika alıyor ve makula bölgesindeki görüşü, artırılmış gerçeklik ekranlarının yardımıyla hızla geri kazandırıyor. Bu teknoloji, AMD ile mücadele eden insanlar için yeni bir umut ve bağımsızlığın kapısını aralıyor diyebiliriz.

Gelişmiş kamera ve ekran teknolojileri sayesinde, kısmi retina körleşmesine karşı etkili bir çözüm sunan Eyecane AR, teknoloji ve sağlık alanındaki ilerlemelerin güzel bir örneğini sergiliyor.

Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eyecane AR Gözlük, Kısmi Retina Körleşmesini Düzeltiyor - Son Dakika

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