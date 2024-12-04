Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak - Son Dakika
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Teknoloji

Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak

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Facebook'un sahibi Meta veri merkezleri için güvenilir bir elektrik kaynağı arayışında olduğunu, bu yüzden 4 gigawatt'a kadar yeni nükleer enerji reaktörü kurma arayışında olduğunu duyurdu.

04.12.2024 14:18
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Facebook'un ana şirketi Meta, veri merkezleri için 2030'ların başından itibaren veri merkezleri için 1 gigawatt ila 4 gigawatt kapasitesinde nükleer reaktörler istiyor. Şirket reaktör üreticilerinden açacakları ihale için teklif sunmalarını istedi. 1 gigawatt elektrik üreten ticari reaktörler yaklaşık 750 bin evin ihtiyacını karşılayabiliyor.

Bloomberg'in haberine göre Meta, yapay zeka odaklı hedeflerinin muazzam elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer enerji yoluna başvurduğu inanılıyor. Kamuya ait reaktörlerin şirketlerin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalacağı düşüncesi teknoloji devi şirketlerin kendi reaktörlerini inşa etme yoluna itiyor.

Breakthrough Institute araştırma kuruluşunda nükleer enerji inovasyonu direktörü olan Adam Stein, "Erken mali riskin biraz daha fazlasını üstlenmeye istekliler. Kamu hizmeti şirketleri teknoloji şirketlerinin ihtiyaçlarına ayak uyduramıyor." dedi.

REAKTÖRLER DEVREYE ALINACAK

ABD'de şu anda neredeyse hiç nükleer inşaat faaliyeti olmasa da Stein, Meta'nın önümüzdeki on yıl içinde güce sahip olma hedefinin mümkün olduğunu söyledi. Stein "Kesinlikle 2030'ların başında hazır olabilecek bazı adaylar var" dedi.

Meta, hem büyük konvansiyonel reaktörleri hem de küçük modüler tasarımları değerlendireceğini söyledi.

Sadece Meta değil, diğer şirketler de nükleer enerjiye yöneliyor. Microsoft, Constellation Energy'nin Pensilvanya'daki Three Mile Island sahasında yeniden kurmayı planladığı bir reaktörden güç satın almayı kabul etti.

Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak

Teknoloji, Facebook, Ekonomi, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Facebook kendi nükleer reaktörünü kuracak - Son Dakika

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