FBI, Steam\'deki Zararlı Yazılımlar İçin Soruşturma Başlattı

Steam, 2004 yılından bu yana dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından biri haline gelmiş durumda. Platformda hem büyük yapımlar hem de bağımsız oyunlar yer alırken, bu açık yapı zaman zaman kötü niyetli geliştiricilerin de sisteme sızmasına yol açabiliyor.

FBI'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, özellikle bazı oyunların kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılım bulaştırdığı tespit edildi. Bu oyunlar arasında BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova gibi yapımlar bulunuyor.

Yetkililere göre bu oyunlar, normal bir oyun gibi görünse de arka planda çalışarak kullanıcıların kişisel verilerini, hesap bilgilerini ve hatta kripto varlıklarını hedef alabiliyor. Bu tür yazılımlar genellikle kullanıcı fark etmeden sistemde çalışarak veri çalıyor.

FBI, bu oyunları indirip oynayan kullanıcıların mağdur olmuş olabileceğini belirterek, potansiyel kurbanlardan bilgi talep ediyor. Kurum, oyuncuların gönüllü olarak başvuruda bulunarak soruşturmaya katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Öte yandan Valve'ın bu tür içerikleri platformdan kaldırmak için düzenli olarak müdahale ettiği bilinse de, Steam'e her gün çok sayıda oyun eklenmesi nedeniyle denetim sürecinin zorlaştığı ifade ediliyor. Bu durum, kötü amaçlı yazılımların zaman zaman gözden kaçmasına neden olabiliyor.

Sonuç olarak FBI'ın başlattığı bu soruşturma, dijital oyun platformlarında bile güvenlik risklerinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Oyuncuların özellikle bilinmeyen geliştiricilere ait oyunları indirirken daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.