FBI, Steam\'deki Zararlı Yazılımlar İçin Soruşturma Başlattı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.03.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), popüler oyun platformu Steam'de yayımlanan bazı oyunların içinde zararlı yazılım (malware) bulunduğu iddiaları üzerine resmi bir soruşturma başlattı. Soruşturma, son yıllarda platformda ortaya çıkan güvenlik sorunlarının ardından dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıkıyor.

Steam, 2004 yılından bu yana dünyanın en büyük dijital oyun mağazalarından biri haline gelmiş durumda. Platformda hem büyük yapımlar hem de bağımsız oyunlar yer alırken, bu açık yapı zaman zaman kötü niyetli geliştiricilerin de sisteme sızmasına yol açabiliyor.

FBI'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında, özellikle bazı oyunların kullanıcıların bilgisayarlarına zararlı yazılım bulaştırdığı tespit edildi. Bu oyunlar arasında BlockBlasters, Chemia, Dashverse/DashFPS, Lampy, Lunara, PirateFi ve Tokenova gibi yapımlar bulunuyor.

Yetkililere göre bu oyunlar, normal bir oyun gibi görünse de arka planda çalışarak kullanıcıların kişisel verilerini, hesap bilgilerini ve hatta kripto varlıklarını hedef alabiliyor. Bu tür yazılımlar genellikle kullanıcı fark etmeden sistemde çalışarak veri çalıyor.

FBI, bu oyunları indirip oynayan kullanıcıların mağdur olmuş olabileceğini belirterek, potansiyel kurbanlardan bilgi talep ediyor. Kurum, oyuncuların gönüllü olarak başvuruda bulunarak soruşturmaya katkı sağlayabileceğini açıkladı.

Öte yandan Valve'ın bu tür içerikleri platformdan kaldırmak için düzenli olarak müdahale ettiği bilinse de, Steam'e her gün çok sayıda oyun eklenmesi nedeniyle denetim sürecinin zorlaştığı ifade ediliyor. Bu durum, kötü amaçlı yazılımların zaman zaman gözden kaçmasına neden olabiliyor.

Sonuç olarak FBI'ın başlattığı bu soruşturma, dijital oyun platformlarında bile güvenlik risklerinin ciddi boyutlara ulaşabileceğini gösteriyor. Oyuncuların özellikle bilinmeyen geliştiricilere ait oyunları indirirken daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

Teknoloji, Bilim, Dünya, Oyun, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 17:30:50. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.