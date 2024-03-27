Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı - Son Dakika
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Teknoloji

Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı

Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı

29 yaşındaki felçli Noland Arbaugh, Neuralink'in çipini kullanarak bir gece boyunca Civilization 6 oyununu kontrol etmeyi başardı. Arbaugh, beyin dalgalarını ölçen çip sayesinde saatlerce oyunu oynayabildiğini belirtti. Bu gelişme, beyin-bilgisayar arayüzlerinin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğini gösteriyor.

27.03.2024 18:32
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Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktasına ulaşıldı. Neuralink'in çipini bir süredir test eden Noland Arbaugh isimli felçli kişi, bir gece boyunca Civilization 6 oynamayı başardı. 29 yaşındaki hasta, sadece zihnini kullanarak strateji oyununu kontrol etti.

Neuralink çipiyle Civilization 6 oynadı

Bir yüzme kazasının ardından boynundan aşağısı felçli kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh, Neuralink'in deneysel implantını test etmeye devam ediyor. Şirket daha önce düşünce gücüyle bilgisayar kullandığı anları göstermişti. Ardından Arbaugh'un Mario Kart oynadığı bir videoyu paylaşmıştı.

Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı

Neuralink çipine yönelik son testini ise Civilization 6 ile gerçekleştirdi. Twitter'da yaptığı canlı yayında, yaptığı ilk şeylerden birinin gece boyunca Civilization 6 oynamak olduğunu söyledi. Neuralink'in beyin dalgalarını ölçen çipi sayesinde, oyunu saatler boyunca kendi başına oynayabildi.

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Konuyla ilgili açıklamasında Arbaugh, "Harikaydı, aslında bu oyunu oynamaktan vazgeçmiştim. Şimdi kelimenin tam anlamıyla yatağıma uzanıp gönlümce oynayabiliyorum" ifadelerini kullandı.

Neuralink çipi için şu anki en büyük sınırlama, implantın uzun süreli kullanımdan sonra yeniden şarj edilmesi. Ancak bu, beyin-bilgisayar arayüzlerin felçli veya ampute insanlara hareket kabiliyetini geri kazandırabileceğine gösteriyor.

Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı

Her ne kadar büyük bir adım olarak görülse de, proje tartışmaların odağında. Neuralink'in bazı yasal izinleri almakta zorluk yaşadığı daha önceden biliniyor. Özellikle insanlar üzerinde yapılan bilimsel deney, birçok kez reddedilmişti. Hatta bazı deneyleri yasal izni olmadan yaptığı iddia edilen şirket, ilk kez 2023'ün Mayıs ayında insanlar üzerinde çalışma izni alabildi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Beyin-bilgisayar arayüzünde yeni bir dönüm noktası: Neuralink çipiyle Civilization 6 oynandı - Son Dakika

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