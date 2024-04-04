Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok neden 2024'te bile fiyatlarda artışa neden oluyor. Peki Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi!
Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi ve özellikleri
Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Dahası, Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımları deneyimleyebiliyorsunuz.
Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.
FIAT Egea'yı telefondan nasıl kontrol ettim?
Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.
Son Dakika › Teknoloji › Fiat Egea Nisan 2024 Fiyat Listesi - Son Dakika Çin'in Guizhou eyaletinde emekliye ayrılan bir Boeing 737 uçağının söküm işlemi tamamlandı. Bu eyalette ilk kez uçak söküm hizmeti verilen olayda, uçağın büyük parçalarının sökülmesiyle ilgili zorluklar yaşandığı belirtildi. Söküm işlemi genellikle 20 günden fazla sürüyor ve toplamda yaklaşık bir ayı buluyor. Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), yaşam bilimleri alanında faaliyet gösterecek olan Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuvarları'nı hizmete açtı. Hücre Kültürü Laboratuvarı, hücre kültürü araştırmaları ve preklinik işlemler için gerekli altyapıya sahipken, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı ise genomik ve proteomik çalışmalar için cihazlar ve araştırma imkanları sunuyor. Apple, otomobil projesini iptal etmesinin ardından yapay zeka alanına odaklanmaya başladı. Şimdi ise Apple'ın ev robotu ve ekranlı HomePod için çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Apple ev robotu, yapay zeka özellikleriyle sahibinin ihtiyaçlarına göre asistanlık yapacak. Henüz detaylı bilgiler ortaya çıkmamış olsa da bu projenin başına John Giannandrea getirildiği söyleniyor. Ayrıca Apple'ın ekranlı HomePod için de hazırlık yaptığı belirtiliyor. Apple'ın ürünlerini kullanıcı deneyimine önem vererek piyasaya sürdüğü biliniyor, bu nedenle bu projelerin tamamlanması biraz zaman alabilir. Ancak yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği günlerde Apple'ın bu süreci hızlandırma ihtimali de bulunuyor. Realme GT Neo 6, performans testi sonuçlarıyla orta-üst segmente hitap edeceğini gösteriyor. Geekbench veri tabanında görünen telefon, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş. 16 GB RAM ve Android 14 ile gelecek olan telefonun tasarımı da sızdırıldı. Realme GT Neo 6, bu ay içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak. Matrix 4 Resurrections, gişede istediği başarıya ulaşamadı. Warner Bross, Matrix serisine hala güvenmeye devam ediyor. Stüdyo, Matrix 5 için Drew Goddard ile anlaştı. Yeni filmde Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ve Jada Pinkett Smith gibi çekirdek rollerin olup olmayacağı belli değil. Yönetmen Lana Wachowski, yeni filmin yapımcılığını üstlenecek. Matrix 5'in konusu ve hikayesi henüz açıklanmadı. Microsoft, 14 Ekim 2025'te Windows 10 güncelleme desteğini sona erdirecek. Ancak işletim sistemini 11'e yükseltmek istemeyenler için de bir alternatif sundu. Buna göre Microsoft, bir tür abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak açıklanan Windows 10 abonelik ücretleri cep yakıyor. Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyen kurumlar üç yıl boyunca 427 dolar gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacak. Bu abonelik sisteminin son kullanıcıya gelip gelmeyeceği ise belirsiz. Çinli araştırmacılar, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiği düzenlenmiş domuz böbreğini başarıyla nakletti. Böbreğin 9 gündür çalıştığı açıklandı. Bu gelişme, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri naklinin ardından gerçekleştirilen yeni bir atılım oldu. Nakil, Çin Bilimler Akademisi'nden akademisyen Dou Kefeng kılavuzluğunda gerçekleştirildi. Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
ModelTavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste FiyatıTavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim FiyatıEasy 1.4 Fire 95 HP977.900 TL939.900 TLEasy 1.3 M.Jet 95 HP1.155.900 TL1.113.900 TLEasy 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.323.900 TL1.275.900 TLEasy 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.417.900 TL1.407.900 TLUrban 1.4 Fire 95 HP1.004.900 TL994.900 TLUrban 1.3 M.Jet 95 HP1.178.900 TL1.168.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP1.274.900 TL1.227.900 TLUrban 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.381.900 TL1.330.900 TLUrban 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.462.900 TL1.452.900 TLLounge 1.4 Fire 95 HP1.059.900 TL1.049.900 TLLounge 1.3 M.Jet 95 HP1.233.900 TL1.223.900 TLLounge 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.436.900 TL1.385.900 TLLounge 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.517.900 TL1.507.900 TLLimited 1.4 Fire 95 HP1.114.900 TL1.104.900 TLLimited 1.6 M.Jet 130 HP DCT1.450.900 TL1.440.900 TLLimited 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT1.572.900 TL1.562.900 TL
Son Dakika › Teknoloji › Fiat Egea Nisan 2024 Fiyat Listesi - Son Dakika
Çin'in Guizhou eyaletinde emekliye ayrılan bir Boeing 737 uçağının söküm işlemi tamamlandı. Bu eyalette ilk kez uçak söküm hizmeti verilen olayda, uçağın büyük parçalarının sökülmesiyle ilgili zorluklar yaşandığı belirtildi. Söküm işlemi genellikle 20 günden fazla sürüyor ve toplamda yaklaşık bir ayı buluyor.
Düzce Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBİT), yaşam bilimleri alanında faaliyet gösterecek olan Hücre Kültürü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Araştırma Laboratuvarları'nı hizmete açtı. Hücre Kültürü Laboratuvarı, hücre kültürü araştırmaları ve preklinik işlemler için gerekli altyapıya sahipken, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı ise genomik ve proteomik çalışmalar için cihazlar ve araştırma imkanları sunuyor.
Apple, otomobil projesini iptal etmesinin ardından yapay zeka alanına odaklanmaya başladı. Şimdi ise Apple'ın ev robotu ve ekranlı HomePod için çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Apple ev robotu, yapay zeka özellikleriyle sahibinin ihtiyaçlarına göre asistanlık yapacak. Henüz detaylı bilgiler ortaya çıkmamış olsa da bu projenin başına John Giannandrea getirildiği söyleniyor. Ayrıca Apple'ın ekranlı HomePod için de hazırlık yaptığı belirtiliyor. Apple'ın ürünlerini kullanıcı deneyimine önem vererek piyasaya sürdüğü biliniyor, bu nedenle bu projelerin tamamlanması biraz zaman alabilir. Ancak yapay zeka teknolojisinin hızla geliştiği günlerde Apple'ın bu süreci hızlandırma ihtimali de bulunuyor.
Realme GT Neo 6, performans testi sonuçlarıyla orta-üst segmente hitap edeceğini gösteriyor. Geekbench veri tabanında görünen telefon, Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisiyle güçlendirilmiş. 16 GB RAM ve Android 14 ile gelecek olan telefonun tasarımı da sızdırıldı. Realme GT Neo 6, bu ay içinde kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Matrix 4 Resurrections, gişede istediği başarıya ulaşamadı. Warner Bross, Matrix serisine hala güvenmeye devam ediyor. Stüdyo, Matrix 5 için Drew Goddard ile anlaştı. Yeni filmde Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne, Hugo Weaving ve Jada Pinkett Smith gibi çekirdek rollerin olup olmayacağı belli değil. Yönetmen Lana Wachowski, yeni filmin yapımcılığını üstlenecek. Matrix 5'in konusu ve hikayesi henüz açıklanmadı.
Microsoft, 14 Ekim 2025'te Windows 10 güncelleme desteğini sona erdirecek. Ancak işletim sistemini 11'e yükseltmek istemeyenler için de bir alternatif sundu. Buna göre Microsoft, bir tür abonelik sistemi üzerinde çalışıyor. Ancak açıklanan Windows 10 abonelik ücretleri cep yakıyor. Windows 10 kullanmaya devam etmek isteyen kurumlar üç yıl boyunca 427 dolar gibi yüksek bir maliyetle karşı karşıya kalacak. Bu abonelik sisteminin son kullanıcıya gelip gelmeyeceği ise belirsiz.
Çinli araştırmacılar, beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiye genetiği düzenlenmiş domuz böbreğini başarıyla nakletti. Böbreğin 9 gündür çalıştığı açıklandı. Bu gelişme, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genetiği değiştirilmiş domuz karaciğeri naklinin ardından gerçekleştirilen yeni bir atılım oldu. Nakil, Çin Bilimler Akademisi'nden akademisyen Dou Kefeng kılavuzluğunda gerçekleştirildi.
Workup4Future, afet odaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programının ilk dönemi Demo Day etkinliğiyle sona erdi. İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu programdan 6 girişim mezun oldu. Etkinlikte, girişimciler mentorlar ve yatırımcılarla bir araya gelerek iş birliği fırsatları yakaladı. Programda 2 girişim yatırım aldı ve İş Bankası bir girişimin müşterisi oldu. Workup4Future'un 1. dönem mezunları arasında Binamod, From Your Eyes, Some Carbon, VerdantWave, Waste Log ve WorkyBe yer alıyor.
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