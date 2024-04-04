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Otomotiv pazarındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Son yıllarda meydana gelen küresel çip krizi ve ülkemiz özelinde artan dolar kuru gibi birçok neden 2024'te bile fiyatlarda artışa neden oluyor. Peki Türkiye'nin en çok satan otomobili Fiat Egea ne kadardan satılıyor? İşte Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi!

Fiat Egea Nisan 2024 fiyat listesi ve özellikleri

Fiat Egea sürücülere dört farklı gövde tipi sunuyor. Bunların her birinde benzin, dizel ve hibrit olmak üzere üç farklı motor tipi yer alıyor. Dahası, Easy, Urban, Lounge ve Limited paketleriyle sürüş deneyimini artıran donanımları deneyimleyebiliyorsunuz.

Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımana sahip motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

FIAT Egea'yı telefondan nasıl kontrol ettim?

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.