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Firefly'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı - Son Dakika
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Firefly'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı

SpaceX'in Starship Roketi 2 defa test uçuşu gerçekleştirdi ancak yörüngeye ulaşamadı. Firefly'ın Alpha Roketi ise dördüncü kez yörüngeye ulaştı. Alpha Roketi, Lockheed Martin ile işbirliği yaparak bir uyduyu alçak Dünya yörüngesine taşıdı.

Firefly\'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı
23.12.2023 - 20:27,
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SpaceX'in Starship Roketi 2 defa test uçuşu gerçekleştirdi. Ne yazık ki iki uçuşta da yörüngeye ulaşamadı. Hatta ilk uçuşunda büyük bir patlamaya sahne oldu. Roketin motorları fırlatma rampasını parçaladı. Hal böyleyken SpaceX'in rakibi harekete geçti. Firefly'ın Alpha roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı. İşte detaylar…

Starship Roketi başaramazken Firefly'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı!

Firefly Aerospace, Lockheed Martin'den uzaya bir yük taşıyan şirketle birlikte Alpha Roketi'ni bu sabah yörüngeye gönderdi. Ancak şirket, uyduyu hedef yörüngesine başarılı bir şekilde yerleştirip yerleştirmediği konusunda kamuoyunu henüz bilgilendirmedi. Bu da roketin ikinci aşamasıyla ilgili bir sorunu olduğu anlamına gelebilir.

Firefly'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı

Bu fırlatma, Firefly'ın Alpha Roketi'nin dördüncü uçuşu. Roket, Kaliforniya'nın Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden havalandı. Görev Fly the Lightning ismini taşıyor. Alpha Roketi, bu görevle gösterici yükünü alçak Dünya yörüngesine taşıdı. Bu yüke Lockheed'in Elektronik Yönlendirilebilir Anten (ESA) teknolojisi ismi veriliyor. Bu görev Lockheed Martin için ticari bir lansman niteliği taşıyor.

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ESA elektronik olarak yönlendirilebilen bir anten dizisi türüdür. Lockheed, tescilli tasarımının şirketin yeni ESA sensörünü, açılması ve çalışmaya hazır hale gelmesi aylar sürebilen geleneksel yörünge sensörlerine kıyasla çok daha kısa sürede kalibre etmesine olanak sağlayacağını söylüyor. Ardından şirket, ESA'nın gösterici yükünü, Terran Orbital tarafından inşa edilen bir uydu otobüsüne entegre etti.

Aslında görevin temel amacı yükü dağıtmak. Ancak bununla birlikte Firefly, hızlı fırlatma yeteneklerini Uzay Kuvvetleri'ne ispat etmek istiyor. Hızlı fırlatma, Uzay Kuvvetleri için en önemli detaylardan biridir. Daha önce Firefly, fırlatmaya hazır olma konusunda yeni bir rekor kıran son Alfa görevi sırasında bunu zaten bir kez göstermişti. Bu görev için Firefly'ın son fırlatma hazırlıklarını tamamlamak, yükü kapsüllemek ve roketle eşleştirmek için yalnızca 24 saati vardı.

Kaynak: Shiftdelete
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Lockheed Martin, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Firefly'ın Alpha Roketi dördüncü kez yörüngeye ulaştı - Son Dakika


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