Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor - Son Dakika
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Teknoloji

Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor

Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor

Elektrikli otomobil dünyasında rekabet arttıkça fiyatlar da ucuzlamaya başladı. Ford, yeni bir ekip oluşturarak uygun fiyatlı elektrikli araç platformu geliştirmeyi hedefliyor. Tesla'dan önemli isimler transfer edilen ekip, düşük maliyetli ve birden fazla modeli destekleyebilecek bir platform oluşturmayı planlıyor.

08.02.2024 18:06  Güncelleme: 18:13
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Elektrikli otomobil dünyasında rekabet arttıkça fiyatlar da kaçınılmaz şekilde ucuzlamaya başladı. Ford ise bu kapsamda adım atabilmek için yeni bir ekip oluşturdu. Uygun fiyatlı elektrikli araç platformu geliştirecek ekibe Tesla'dan önemli isimler transfer edildi.

Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor

Sektörden gelen son haberlere göre Ford Motor, gizli tutulan yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde çalışıyor. Tesla'dan üst düzey mühendisleri ekibine dahil eden şirket, bu platformunun uygun fiyatlı olmasını hedefliyor.

Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor

CEO Jim Farley tarafından kontrol edilen grup, iki yıl önce kurulmuştu. Ford'un çalışmalarından bağımsız olarak, düşük maliyetli bir elektrikli otomobil platformu geliştirmesi hedefleniyordu. Görünüşe göre otomobil devi bu projede vites artırmış durumda.

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İki yıllık çalışmanın ardından, ekibin yeni lideri Tesla'dan transfer edildi. 12 yıldır Tesla'da çalışan Mühendislik Direktörü Alan Clarke, artık Ford'un ucuz elektrikli otomobil projesine liderlik edecek. Daha önce Musk ile yakından çalışan Clarke, Ford'un yeni nesil araçlarını da takip edecek.

Eski Tesla yöneticisine ek olarak, Amp isimli elektrikli araç girişiminin kurucusu Anil Paryani de bu ekibe katıldı. Amp, bir süre önce Ford tarafından satın alınarak patentlerini şirketle paylaşmayı kabul etmişti.

Ford, uygun fiyatlı elektrikli otomobil için Tesla yöneticilerini transfer ediyor

Ford'un genel araç platformlarından ayrı olarak faaliyet gösteren bu ekip, düşük maliyetli ve birden fazla modeli destekleyebilecek bir platform oluşturmayı hedefliyor. CEO Farley, bu platformu kullanan ikinci nesil araçların 12 ay içinde kara geçebileceğini düşünüyor.

Peki siz Ford elektrikli otomobil hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Sizin düşünceleriniz neler ?

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