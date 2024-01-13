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Fortnite'ta Peter Griffin'in karakter değişimi hayranları şaşırttı - Son Dakika
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Fortnite'ta Peter Griffin'in karakter değişimi hayranları şaşırttı

Fortnite'ın karakter listesine yapılan son ekleme, animasyon dizisi Family Guy'ın hayranları arasında kaşları kaldırdı. Peter Griffin'in güçlendirilmiş bir versiyon olarak oyunda yer alması, yaratıcısı Seth MacFarlane tarafından bütçe kısıtlamalarıyla açıklandı. Bu durum, oyun geliştirmenin finansal yönleriyle ilgili soruları gündeme getirdi.

Fortnite\'ta Peter Griffin\'in karakter değişimi hayranları şaşırttı
13.01.2024 - 22:29,
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Fortnite'ın karakter listesine yapılan son ekleme, animasyon dizisi Family Guy'ın hayranları arasında kaşları kaldırdı, çünkü Peter Griffin oyunda her zamanki tombul formunda değil, garip bir şekilde güçlendirilmiş bir versiyon olarak ortaya çıktı. Family Guy'ın yaratıcısı ve Peter Griffin'in arkasındaki ses olan Seth MacFarlane, bu tuhaf karakter değişimine ışık tuttu.

Peter Griffin, Fortnite'ta bütçe kıtlığından ötürü böyle yapılmış

MacFarlane, 11 Ocak'ta IGN ile yaptığı bir video röportajında, Peter Griffin'i Fortnite'ta kas yığını bir karakter olarak tasvir etme kararının, yayınlanan videonun önerdiği gibi oyunun hikayesiyle ilgili yaratıcı bir seçim olmadığını açıkladı.

MacFarlane bunun yerine Epic Games'in, Peter Griffin'in "gerçek vücudunu yaratacak bütçeye sahip olmadığını" iddia etti. Bu açıklamanın şaka yollu yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor ancak MacFarlane'in üslubu gerçek bir açıklamaya işaret ediyor.

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Fortnite büyük başarısı ve kazançlı oyun içi satın alımlarıyla bilindiğinden, bu tuhaf durum oyun geliştirmenin finansal yönleriyle ilgili soruları gündeme getiriyor. Fortnite gibi büyük bir oyunun bütçe kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalması mantıksız görünüyor ve MacFarlane'in bahsettiği sınırlamaların doğası hakkında spekülasyonlara yol açıyor.

Epic Games'in karakter tasarımı için kaynak ayırmakta ya da oyun içindeki performans bütçelerine bağlı kalmakta zorluklarla karşılaşmış olma ihtimali var.

Röportaj sırasında Fortnite'a aşina olmadığını ve bir başkasından açıklama almak zorunda kaldığını itiraf eden MacFarlane, Family Guy'da sıkça görülen kesit esprilerini anımsatan, Oprah'nın yüzünün başka bir kadının vücudunda yer aldığı bir TV Guide kapağından örnek verdi.

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MacFarlane'e göre, Fortnite'taki Peter Griffin'in kaslı versiyonu, oyun geliştiricisinin bütçe kısıtlamalarının bir sonucu. Sizce bu doğru mu? Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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Family Guy, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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