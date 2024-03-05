Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu Haziran'da yayınlanacak - Son Dakika
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Teknoloji

Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu Haziran'da yayınlanacak

Game of Thrones\'un yan dizisi House of the Dragon\'un 2. sezonu Haziran\'da yayınlanacak

George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından üretilen House of the Dragon dizisinin merakla beklenen 2. sezonu, Haziran ayında HBO'da yayınlanacak. Dizinin fragmanında yeni karakterlerin tanıtılması ve Alicent Hightower'ın savaşın çıkacağını ve tahta çıkacak olanın galip geleceğini söylemesi dikkat çekiyor. Dizi, tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağı ve bölüm başı 1 saat süreceği açıklandı.

05.03.2024 20:19  Güncelleme: 20:36
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Dizi tarihinin en iyi yapımlarından olan Game Of Thrones dizisiyle aynı evrende geçen House of the Dragon, beklenildiği gibi ilk sezonuyla oldukça ilgi gördü. Sevenlerinin merakla beklediği ikinci sezon ile ilgili detaylar gelmeye başladı.

House of the Dragon 2. sezonu Haziran'da HBO'da

George R. R. Martin ve Ryan Condal tarafından HBO için üretilen House of the Dragon dizisinin merakla beklenen 2. sezonu tarihi belli oldu. Variety tarafından ortaya çıkarılan bilgiye göre dizinin yeni sezonu haziran ayında HBO'da yayınlanacak.

House of the Dragon yeni sezonuyla ilgili ilk fragman 2023'ün son günlerinde gelmişti. Fragmana baktığımızda Olivia Cooke'un canlandırdığı Alicent Hightower "Savaş çıkacak, birçok kişi ölecek ve galip gelen sonunda tahta çıkacak" sözleri dikkat çekiyor. Lord Cregan Stark rolündeki Tom Taylor da dahil olmak üzere yeni karakterlerin tanıtılması, fragmanı daha da ilginç kılıyor.

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George R. R. Martin, tıpkı ilk sezonda olduğu gibi dizinin tüm sezonlarının 10 bölümden oluşacağını söyledi. Tahmini olarak da yine bölüm başı 1 saat gibi bir süre bizleri bekliyor olacak. Ancak planlanan sezon sayısı hayranları biraz üzecek gibi.

Martin, geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada diziyi 4 sezon yapmayı planladıklarını söylemişti. Normal bir dizi için ideal olsa da söz konusu dizinin ana yapımı olan Game of Thrones'un 8 sezon sürdüğünü düşünürsek biraz kısa sürecek bir serüven gibi duruyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu Haziran'da yayınlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Game of Thrones'un yan dizisi House of the Dragon'un 2. sezonu Haziran'da yayınlanacak - Son Dakika
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