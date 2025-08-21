Garanti BBVA'ya Ödül: En İyi İnovasyon - Son Dakika
Teknoloji

Garanti BBVA'ya Ödül: En İyi İnovasyon

21.08.2025 10:50
Garanti BBVA, dolandırıcılıkla mücadeledeki yenilikçi modeliyle 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülü aldı.

DATOS Impact Awards, Garanti BBVA Teknoloji'yi Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli ile 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüne layık gördü. Garanti BBVA Teknoloji tarafından geliştirilen bu ürünün, yapay zeka desteği ile dolandırıcılık amacıyla kullanılan aracı hesap davranışlarını ayırt etmek amacıyla gerçek zamanlı risk skorları ürettiği aktarıldı.

Garanti BBVA Teknoloji, Datos Impact Awards 2025'te 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülünün sahibi oldu. Ödül, bankacılık işlemlerinde dolandırıcılık riskini önlemeye yönelik geliştirilen Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli (Mule Account Fraud Score Model) ile kazanıldı. Bu yenilikçi model, geleneksel işlem bazlı takip yöntemlerinin ötesine geçerek müşteri profillerini analiz ediyor ve potansiyel 'aracı hesap' davranışlarını tespit ediyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı İlker Kuruöz, "Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA çatısı altında yer alan ve veri analitiği, yapay zeka ve büyük veri alanlarında geliştirdiği yenilikçi çözümlerle bankacılığın geleceğini şekillendirecek öncü uygulamalar sunmayı hedefleyen çok değerli bir kurum. Müşterilerimizin güvenliğini ön planda tutarak, dolandırıcılık risklerini en aza indiren çözümler üretmek için ekip olarak büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Finansal suçlar her zamankinden daha sofistike hale gelirken, bu alandaki çalışmalar yalnızca bankalar için değil, müşteriler için de kritik bir fark yaratıyor. Geliştirdiğimiz Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimiz dolandırıcılık ve kara para aklamaya karşı mücadelede etkinliği artırıyor, müşterilere sunduğumuz güvenliği güçlendiriyor. Datos Impact Awards tarafından Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modelimizle 'En İyi Finans Kurumu İnovasyonu' ödülüne layık görülmek, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarı, sadece teknolojiye yaptığımız yatırımların değil, ekip arkadaşlarımızın yaratıcılığının ve özverisinin de önemli bir yansıması. Tüm ekibimize teşekkür ediyor, bu ödülün finansal ekosistem ve müşterilerimiz için yaratacağı değerden mutluluk duyuyorum" dedi.

Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli hakkında yapılan açıklamada, "Gerçek zamanlı risk değerlendirmesi yapabiliyor ve diğer finansal kurumlardan gelen şüpheli transferleri tespit ederek çapraz kurumsal koruma sağlıyor. Bu sayede sadece Garanti BBVA değil, tüm finans ekosistemi daha güvenli hale geliyor. Sistem, dolandırıcılık amaçlı kullanılan hesapların tespitinde gelişme kaydedilmesini sağlarken meşru işlemlere de kesintisiz devam imkanı sunuyor. Dolandırıcılıkta Aracı Hesap Risk Skorlaması Modeli müşteri deneyimini ve güvenliğini ön planda tutarken, finansal suçların önlenmesinde sektörde yeni standartlar belirliyor" denildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Yapay Zeka, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans

Sizin düşünceleriniz neler ?

09:41
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
İstanbul Valiliği duyurdu: SMA stantları kaldırılıyor
10:20
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
Zelenski: Güvenlik garantisi verilirse Putin ile görüşebilirim
