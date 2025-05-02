Gaziler TEKNOFEST KKTC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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Teknoloji

Gaziler TEKNOFEST KKTC'yi Ziyaret Etti

Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, TEKNOFEST KKTC'yi gezerek teknolojiyle ilgili bilgi aldı.

02.05.2025 14:24
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Kıbrıs Barış Harekatı gazileri, TEKNOFEST KKTC'yi ziyaret etti.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 132 kurumun katılımıyla eski Ercan Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'in 2. gününde Kıbrıs Barış Harekatı gazileri alanı ziyaret etti.

Gaziler, ilk olarak Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA önünde fotoğraf çektirdi.

Uçağı yakından inceleyen gaziler, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır ile bir araya geldi.

TEKNOFEST alanında kurulan stantları inceleyen gaziler, katılımcılarla da sohbet etti.

Kaynak: AA

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