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Gıbırnet İnternet Paketleri ve Altyapı Sorgulaması - Son Dakika
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Gıbırnet İnternet Paketleri ve Altyapı Sorgulaması

Gıbırnet, uygun fiyata internet hizmeti sunan firmalar arasında yer alıyor. ESNAF, MEGA ve FİBER paketleri ile hizmet veren Gıbırnet, 35 Mbps ve 100 Mbps indirme hızları sunuyor. Altyapı sorgulaması yaparak hızınızı öğrenebilirsiniz. Aylık 240 TL'ye 100 Mbps internet almak oldukça uygun bir seçenek.

Gıbırnet İnternet Paketleri ve Altyapı Sorgulaması
12.12.2023 - 15:14,
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Gıbırnet anlatıldığı gibi çok uygun fiyata internet hizmeti sunuyor mu? Gıbırnet'e nasıl abone olunur? Altyapı sorgulaması nasıl yapılır? İşte uygun fiyata internet bağlatmak isteyenler için Gıbırnet internet paketleri ve altyapı sorgulaması.

Gıbırnet internet fiyatları ne kadar?

Gıbırnet uygun fiyata internet hizmeti sunan firmalar arasında iyi bir yer tutuyor. Peki internet hızları ne kadar? Fiyatlar neler? Bu soruların cevabı aslında altyapınıza bağlı. Ancak Gıbırnet şu anda üç paket ile hizmet veriyor. ESNAF, MEGA ve FİBER paketleri ile 35 Mbps ve 100 Mbps indirme hızları sunan Gıbırnet, uygun fiyatları ile cezbedici duruyor.

Gıbırnet İnternet Paketleri ve Altyapı Sorgulaması

MEGA ile 35 Mbps indirme, 5 Mbps yükleme sunan Gıbırnet, aylık 220 TL'ye kota, taahhüt olmadan hizmet veriyor. FİBER paketinde 100 Mbps indirme sunan firma, yükleme hızını 8 Mbps'ye kadar taşıyor. Bu pakette de taahhüt istemeyen firma, FİBER paketi için aylık 240 TL ücret talep ediyor. ESNAF paketi ise FİBER ile aynı özelliklere sahip ancak fiyatı aylık 220 TL.

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Ne kadar hız alırım?

Gıbırnet size ne kadar hız sunuyor öğrenmek istiyorsanız ilk olarak buradaki bağlantıya tıklayarak altyapı sorgulama sayfasına gidin. Açılan ekranda adres bilgilerinizi girin. İşte işlem bu kadar basit. Ardından firma size sunacağı maksimum internet hızını aktarıyor olacak.

Günümüz şartlarında aylık 240 TL bandında 100 Mbps internet almak gerçekten uygun sayılıyor. Özellikle bilindik firmaların bu hizmete aylık 400 TL istediğini göz önünde tutarsak Gıbırnet çok uygun diyebiliriz. Ancak diğer firmaların fiyatlarını da kontrol etmenizi öneririz.

Gıbırnet'e abone olmak, fiyatları ve paketleri incelemek için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Siz hangi firmadan internet hizmeti alıyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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