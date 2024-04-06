Google'ın en çok kullanılan uygulamalarından biri olan Gmail, gelişen yapay zeka özelliklerinden nasiplenecek. Gmail, size gönderilen çok uzun e-postaları okumak zorunda kalmayacağınız yeni yapay zeka özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor.
Gmail, yapay zeka destekli "bu e-postayı özetle" özelliğini alacak
Gmail uygulamasına "bu e-postayı özetle" düğmesi eklenecek. Google, kullanıcıların işlevselliği artırmasına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanacak. E-postaların hızlı bir şekilde taranmasını ve önemli bilgilerin özetlenmesini sağlamak, kullanıcıların zamanlarını verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayacak.
Uzun ve detaylı e-postalar ile uğraşan kullanıcılar için bu özellik oldukça faydalı olabilir. Örneğin bir toplantı öncesi veya yoğun bir iş gününde, bir e-postadaki kilit noktaları hızlıca görmek ve anlamak, zaman yönetimi açısından büyük önem taşıyabilir. Bu özelliğin Gmail uygulamasına entegre edilmesi, kullanıcıların mobil cihazlarında da verimli bir şekilde e-postalarını yönetmelerine olanak tanıyacak.
Google'ın bu özelliği sunarken kullanıcı gizliliğini de göz önünde bulundurması önemli bir faktör. Özetleme işlemi sırasında kullanıcı verilerinin nasıl işlendiği ve saklandığı konusunda şeffaf olması, kullanıcıların güvenini kazanmak açısından yine önemli.
WhatsApp'ın yeni tasarımı ortaya çıktı!
Ayrıca bu özelliğin sadece belirli e-postaları özetlemekle kalmayıp, kullanıcıların tercihlerine göre özelleştirilebilir olması da gerek. Zira bir kullanıcı belirli bir konudaki e-postaları özetlemek isteyebilirken, başka bir kullanıcı farklı bir tercihe sahip olabilir.
Bu özelliğin kullanıcılara sunulmasıyla birlikte, e-posta iletişiminin doğası üzerinde bazı değişikliklerin de yaşanabileceği kaçınılmaz olacak gibi görünüyor. Özetleme özelliği, iletilerin daha kısa ve öz olmasını teşvik edebilir ve iletişimde daha hızlı bir akış sağlayabilir. Ancak bazı durumlarda detaylı bilgilere ihtiyaç duyulabilir ve bu nedenle özeti kullanmak yerine orijinal iletiye başvurulabilir.
Siz Gmail ile entegre edilecek bu yapay zeka destekli özetleme özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Gmail, yapay zeka destekli 'bu e-postayı özetle' özelliğini alacak - Son Dakika
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), insanların sağlıkla ilgili sorularına yardımcı olmak için yeni bir yapay zeka aracını kullanıma sundu.
Honor tarafından ilk olarak Çin'de, daha sonra MWC 2024'te global tanıtımı yapılan Magic 6 Pro Türkiye'de ön kayıta açıldı. Üstelik Hepsiburada'da ön kayıta özel 3000 TL indirim fırsatıyla kullanıcılara sunuluyor. Cihaz, 6.8 inç boyutunda LTPO OLED ekrana, Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye, 5600 mAh bataryaya ve 50 Megapiksel ön ve arka kameralara sahip. Ayrıca 80W kablolu ve 66W kablosuz şarj desteği bulunuyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği, Mart 2024 için sıfır otomobil satış verilerini açıkladı. En çok satılan içten yanmalı otomobillerin başında Fiat Egea Sedan gelirken, elektrikli otomobillerde Togg lider oldu. Mart ayında elektrikli otomobil satışlarında artış görüldü ve BMW de listede yer aldı. Togg T10X en çok satılan elektrikli otomobil oldu.
OpenAI, GPT-5 dil modelini kullanıcılara sunmadan önce kapsamlı bir güvenlik testlerinden geçirmek için kırmızı ekip ile işbirliği yapıyor. GPT-5'in ne zaman kullanıma sunulacağı henüz bilinmese de önümüzdeki birkaç ay içinde bekleniyor.
Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi programı kapsamında TUSAŞ, HÜRJET için 4.8 milyon euro değerinde bir anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Airtificial, HÜRJET için pasif ve aktif olmak üzere iki farklı uçuş kumanda sistemi üretecek. Projenin toplam maliyeti 4.8 milyon euro olarak belirlendi.
Bugün, teknoloji dünyasında önemli bir değişiklik yaşadım ve deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Uzun süredir Xiaomi kullanıcısı olarak, sonunda Samsung'a geçiş yaptım. Tasarım, işletim sistemi, ekran deneyimi, kamera performansı, ekosistem, pil ve şarj konularında karşılaştırmalar yaparak deneyimlerimi aktarıyorum. Her iki markanın da kendine göre artıları ve eksileri var, ancak benim deneyimlerime göre, Xiaomi'den Samsung'a geçiş yapılabilir. Tercihlerinize ve ihtiyaçlarınıza göre karar vermeniz önemli.
Ramazan Bayramı öncesi sahil beldeleri ile büyük şehirler arasında trafik yoğunluğu yaşanan otoyollarda hizmet veren elektrikli araç şarj istasyonları, hareketli günler geçiriyor. İstanbul - İzmir Otoyolu'nda elektrikli araç sahipleri, rezervasyon yaptırarak geldikleri istasyonlarda araçlarını 30-40 dakikalık mola süresinde şarj edebiliyor. Şarj istasyonu sayısının artmasıyla birlikte sürücüler şarj konusunda sıkıntı yaşamadıklarını belirtiyor. Elektrikli araçlarda evde şarj olanağı olduğunda ise yolculuk maliyetinin akaryakıtla çalışan araçlara göre daha ekonomik olduğu ifade ediliyor.
Vestel, elektrikli araçları 1.000 kW (1 MW) hızında şarj edebilecek şarj istasyonu üreteceğini duyurdu. Vestel CEO'su Ergün Güler, Vestel Mobility şirketi aracılığıyla elektrikli araçlar için yerli ve milli üretim yapacaklarını belirtti. Şirket, batarya teknolojisi ve elektrikli araç şarj istasyonlarının üretimine odaklanacak ve Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen mobilite şirketlerinden biri olmayı hedefliyor.
Bir bilgisayar oyuncusu, oyunlarda en fazla ban yeme sayısına ulaşmayı hedefliyor. Bu sıra dışı macera, oyun toplulukları ve hile karşıtı sistemler arasında hayretler uyandırdı. Valve Anti-Cheat (VAC) tarafından korunan oyunlarda 100, diğer oyunlarda ise ekstra 100 ban elde etmeyi amaçlayan Xeonir, şimdiye kadar yaklaşık 200 ban başarısına ulaşmış durumda. Bu tuhaf hedef, oyun dünyasında nasıl bir etki yaratabilir? Oyun kültürü ve toplulukları üzerinde ne tür tartışmaları tetikleyebilir? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın...
Google, internette gezinmeyi hızlandıracağını iddia ettiği Jpegli teknolojisini resmen tanıttı. Bu teknoloji sayesinde, birçok JPEG görsel emsallerine göre tam %35 daha fazla sıkıştırılacak ve çok daha hızlı bir internet deneyimi elde edilecek. Böylelikle yükleme sürelerinin de gözle görülür oranda azaltılması öngörülüyor. Google yönetimi, JPEG'in internette gezinme hızını yavaşlattığı eleştirilerine son vermek amacıyla bu hamleyi gerçekleştiriyor. Jpegli, standart JPEG kodlayıcılara göre depolama ve bant genişliği bakımından tasarruf sağlarken, görüntülerdeki netlik bozulmasını engelliyor ve daha doğal bir görünüm sunuyor. Google'ın Jpegli'nin geliştirilme sürecinde JPEG XL formatını da kullandığı belirtiliyor. Bu teknoloji, başarılı olması durumunda internet deneyimini yeniden şekillendirebilir.
Meta, yapay zeka kullanarak içerik üretenlere etiket ekleyeceğini duyurdu. Yapay zeka tarafından manipüle edilen veya oluşturulan içerikler "Yapay Zeka ile Üretildi" olarak etiketlenecek. Meta, kullanıcıları maddi olarak yanıltma riskinin yüksek olduğu içeriklerde daha belirgin bir etiket kullanacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?