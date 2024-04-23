Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil - Son Dakika
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Teknoloji

Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil

Google\'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil

Google yazılım geliştiricisi Osvaldo Doederlein, yapay zeka destekli bilgisayarların gerçek bir talep yerine üreticilerin yeni ürünler pazara sürme isteğinden kaynaklandığını belirtiyor. Yerel yapay zeka uygulamalarının çoğu bulut tabanlı olduğu için, birçok kullanıcı için yerel yapay zeka destekli bilgisayarlar gereksiz olabilir. Ayrıca, bu tür çiplerin dezavantajları donanım kaynaklı sorunlarla birleştiğinde, ihtiyacı daha da azaltabilir.

23.04.2024 15:10
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Son zamanlarda, yapay zeka (AI) destekli bilgisayar ve özel olarak tasarlanmış Neural Processing Units (NPU) içeren çipler popüler hale geldi. Ancak, bir Google yazılım geliştiricisi olan Osvaldo Doederlein, birçok kullanıcının bu tür bilgisayarlara ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil

Google yazılım geliştiricisinin yapay zeka destekli bilgisayarları gerekli bulmamasının nedeni bu teknolojilerin, gerçek bir talep yerine üreticilerin yeni ürünler pazara sürme isteğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil

Yapay zeka bilgisayarları, büyük dil modelleri veya görüntü jeneratörleri gibi yerel olarak çalıştırılan yapay zeka uygulamalarına ihtiyaç duyan teknik meraklılar için gerekli olabilir. Ancak, çoğu yapay zeka işlemi bulut tabanlı ve Microsoft veya Google gibi büyük şirketlerin sunucularında çalışıyor.

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Bu nedenle, birçok kullanıcı için yerel yapay zeka destekli bilgisayarlar gereksiz. Doederlein, NPU içeren yeni nesil çiplerin, gerçekte ihtiyaç olmadan piyasaya sürülmesinin, normal tüketiciler için dezavantajlara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu çiplerin, daha az çekirdek veya önbellek içermesi ve NPU'ya odaklanarak diğer faydalı özellikleri dışlayabilmesi, olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu tür çipler, güvenlik ve gizlilik konularında da beklentileri karşılamayabilir.

Çoğu yapay zeka uygulaması bulutta çalışıyor, bu da daha az güçlü cihazlarda bile yapay zeka teknolojisinin kullanılabilmesini sağlıyor. Yerel AI uygulamaları, bulut tabanlı alternatiflere göre daha fazla gizlilik sağlayabilir, ancak Doederlein, bu tür gizlilik avantajlarına olan ilginin düşük olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, yerel yapay zeka uygulamalarının dezavantajları donanım kaynaklı sorunlarla birleştiğinde, bu teknolojilere olan ihtiyacı daha da azaltabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil - Son Dakika

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