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Son zamanlarda, yapay zeka (AI) destekli bilgisayar ve özel olarak tasarlanmış Neural Processing Units (NPU) içeren çipler popüler hale geldi. Ancak, bir Google yazılım geliştiricisi olan Osvaldo Doederlein, birçok kullanıcının bu tür bilgisayarlara ihtiyacı olmadığını söylüyor.

Google'a göre yapay zeka destekli bilgisayar gerekli değil

Google yazılım geliştiricisinin yapay zeka destekli bilgisayarları gerekli bulmamasının nedeni bu teknolojilerin, gerçek bir talep yerine üreticilerin yeni ürünler pazara sürme isteğinden kaynaklandığını belirtiyor.

Yapay zeka bilgisayarları, büyük dil modelleri veya görüntü jeneratörleri gibi yerel olarak çalıştırılan yapay zeka uygulamalarına ihtiyaç duyan teknik meraklılar için gerekli olabilir. Ancak, çoğu yapay zeka işlemi bulut tabanlı ve Microsoft veya Google gibi büyük şirketlerin sunucularında çalışıyor.

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Bu nedenle, birçok kullanıcı için yerel yapay zeka destekli bilgisayarlar gereksiz. Doederlein, NPU içeren yeni nesil çiplerin, gerçekte ihtiyaç olmadan piyasaya sürülmesinin, normal tüketiciler için dezavantajlara yol açabileceğini belirtiyor.

Bu çiplerin, daha az çekirdek veya önbellek içermesi ve NPU'ya odaklanarak diğer faydalı özellikleri dışlayabilmesi, olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Bu tür çipler, güvenlik ve gizlilik konularında da beklentileri karşılamayabilir.

Çoğu yapay zeka uygulaması bulutta çalışıyor, bu da daha az güçlü cihazlarda bile yapay zeka teknolojisinin kullanılabilmesini sağlıyor. Yerel AI uygulamaları, bulut tabanlı alternatiflere göre daha fazla gizlilik sağlayabilir, ancak Doederlein, bu tür gizlilik avantajlarına olan ilginin düşük olduğunu vurguluyor.

Ayrıca, yerel yapay zeka uygulamalarının dezavantajları donanım kaynaklı sorunlarla birleştiğinde, bu teknolojilere olan ihtiyacı daha da azaltabilir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.