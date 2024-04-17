Google AdSense, niyet odaklı reklam formatı olan ad intents\'i başlattı

Google AdSense, "ad intents" adında niyetinizi anlayan yenilikçi bir reklam formatı başlattı. Bu format, kullanıcının siteye girmesindeki niyetle ve ilgilendiği konuyla alakalı reklamları sunarak, site sahiplerinin reklam gelirlerini artırmasına olanak tanıyor. İşte detaylar…
Google ad intents: Niyet odaklı reklam formatı nasıl işliyor?
Ad intents formatı, içeriğinizle alakalı olan metinlere ve sayfalara otomatik olarak linkler yerleştiriyor. Bu linklere tıklanması halinde, kullanıcılarla alakalı ve organik arama sonuçlarını içeren reklamlar gösteren yeni bir pencere açılıyor. Örneğin, bir web sitesinde iPhone 15 haberi okuyorsunuz ve haberin içeriğine yerleştirilen bir "iPhone 15" linkine tıkladığınızda size bir iPhone 15 satın alabileceğiniz küçük bir pencere açıyor.
Google, bu formatın hem mobil hem de masaüstü platformlarında çalıştığını ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeden reklam gösterimini optimize ettiğini belirtiyor. Ayrıca bu reklam formatı, ilgili reklamları göstermek için üçüncü taraf çerezlerine ihtiyaç duymuyor, bu da gizlilik odaklı olduğu anlamına geliyor.
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Google, bu yeni reklam formatının kullanıcı deneyimini korumak için sayfanın kelime sayısına bağlı olarak reklam bağlantılarının sayısını sınırladığını belirtiyor. Yani, sayfa içinde birbirine çok yakın mesafelerde birden fazla aynı bağlantının bulunmasını engelleyerek kullanıcıların rahatsız olmasını önlemeyi amaçlıyor.
Ayrıca Google ad intents, site sahiplerine sayfada belirli ürünlerin tıklanmasını artırarak reklamların daha sık gösterilmesini sağlama önerisinde bulunmuyor. Bu da, organik içerik sunma ve kullanıcı güvenini koruyacağını, kullanıcıları bıktırmayacağını gösteriyor.
Ad intents reklam formatı, AdSense kullanıcılarının son zamanlarda yaşadığı gelir düşüşlerinden sonra tanıtıldı. Bu düşüşlerin ardındaki nedenler henüz tam olarak açıklığa kavuşturulmamışken, Google'ın bu yeni adımı bazı yayıncılar tarafından gelirlerini artırma fırsatı olarak görülüyor.
Ancak, bu yeni formatın kullanıcı deneyimi üzerindeki etkileri ve reklam gösterimlerinin organikliği konusunda endişeler de bulunuyor. Web sayfalarında içerik yayını yapanların ve kullanıcıların, Google'ın reklam stratejilerindeki bu yeniliklere nasıl tepki verecekleri ve bu değişikliklerin uzun vadede gelirlerine nasıl etki edeceği merak konusu.
Peki siz bu yeni reklam formatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kullanıcı açısından faydalı mı olur zararlı mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google AdSense, niyet odaklı reklam formatı olan ad intents'i başlattı - Son Dakika
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