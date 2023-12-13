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Google, Android 14 ile Uygulama Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor - Son Dakika
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Google, Android 14 ile Uygulama Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Google, Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünü yayınlayarak üzerinde çalıştığı yeni bir özelliği duyurdu. Bu özellikle birlikte Android kullanıcıları, bazı uygulamaları tamamen gizleme imkanı yakalayacak. Özel Alan'daki uygulamalar Ayarlar'da da görünmeyecek.

Google, Android 14 ile Uygulama Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor
13.12.2023 - 23:13,
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Teknoloji dünyasının önemli isimlerinden olan Google, Android 14 ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünü yayınlayan şirket, üzerinde çalıştığı yeni bir özelliğini de duyurdu. Yeni özellikle birlikte Android kullanıcıları, bazı uygulamaları tamamen gizleme imkanı yakalayacak. İşte detaylar!

Özel Alan'daki uygulamalar Ayarlar'da da görünmeyecek!

Geçtiğimiz aylardan Android 14'ü yayımlayan Google, bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte Android 14 QPR2 Beta 2 sürümünü de yayınlayan şirket, yeni bir özellikle karşımıza çıkıyor. Duyurulan yeni özellik ise pek çok kullanıcının işine yarayacak gibi duruyor.

Google, Android 14 ile Uygulama Gizleme Özelliği Üzerinde Çalışıyor

Telefonlara birçok uygulama yüklüyoruz ancak bu uygulamaların bazılarının da gizli kalmasını isteyebiliriz. Bu noktada "Özel Alan" adı verilen özellikle Android kullanıcıları bu isteklerini gerçekleştirebilecek. Söz konusu özellikle istediğiniz uygulamayı Özel Alan'a yerleştirebilirsiniz.

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Bunun sonucunda ise uygulamayı kullanmadığınız anlarda uygulama gizli kalacak. Öyle ki Özel Alan kısmında yüklediğiniz uygulamalar telefonunuzun Ayarlar'ında dahi görünmeyecek. Ayarlar bölümünden uygulamaya erişmek isteyen kullanıcılar önce Özel Alan kısmının kilidini açmak zorunda.

Öte yandan en merak edilen nokta bu bölümde olan uygulamalardan bildirimin gelip gelmeyeceği oluyor. Bunun cevabı ise bu bölümdeki uygulamalardan gelen bildirimlerin gösterilmeyeceği. Kısacası normal telefonları açarken olduğu gibi Özel Alan'da da özel bir şifre olacak.

Beta sürümünde ortaya çıkan bu özellik henüz geliştirme aşamasında. Ancak yakın zamanda bu özelliğin kullanıcılara sunulmayacağı iddia ediliyor. Öyle ki bazı iddialara göre söz konusu özellik Android 15'te tüm kullanıcılara ulaşabilir. Buna rağmen Google tarafından net bir açıklama yok.

Peki, siz Android Özel Alan özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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