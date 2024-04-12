Google, Android 15 için ilk beta sürümünü yayınladı

Teknoloji

Google, Android 15 herkese açık ilk beta sürümünün yayınlandığını duyurdu. Beta sürümü şu anda çeşitli Pixel modelleri için indirilebilir durumda. Google, beta paketiyle birlikte Android 15'teki yenilikleri test etme fırsatı sunuyor.

Android 15 beta 1 çıktı

Google, ilk beta sürümüyle birlikte donanım ve yazılım arasında gelişmiş entegrasyona zemin hazırladığını söyledi. Bu paketle birlikte uygulama simgelerinin yeniden konumlandırılması gibi ufak çaplı tasarım yeniliklerinin de sunulduğunu belirtti.

Android 15'in uydu mesajlaşma desteği gibi yeni özellikler içereceği biliniyor. Bu sayede kullanıcılar, hücresel kapsama alanında olmadan mesaj veya arama ile ulaşılabilir olacak. Ayrıca Masaüstü Modu'nun da Samsung DeX'e benzer şekilde önemli iyileştirmeler alması bekleniyor.

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Android 15 ile akıllı telefonu harici bir ekrana bağladığınızda, Windows'a benzer bir masaüstü deneyim mümkün olacak. Bu da hızla güçlenen akıllı telefonların masaüstü bilgisayar gibi kullanılmasının önünü açacak.

Değişikliklerle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki ay düzenlenecek Google I/O 2024'te açıklanması bekleniyor. Şirketin geliştirici konferansında ayrıca Android 15'teki yapay zeka özellikleri de ele alınacaktır diye düşünüyoruz.

Google, ilk genel beta sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Android 15 için çalışmalarına hız kattı. Yeni sürümün performans, tasarım ve genel deneyim açısından neler getireceğini zamanla göreceğiz.

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