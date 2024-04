Google, Android 15 ile Uydu Bağlantısı Arayüzünü Tanıttı

Teknoloji

Google, Android 15 için çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz hafta yeni işletim sisteminin ilk betasını erişime açan şirket, uydu bağlantısı için kolları sıvamış durumda. Android 15 ile sunulacak uydu bağlantısı arayüzü ortaya çıktı.

Android 15'te uydu bağlantısı nasıl kurulacak?

Google, Android cihazlara uydu bağlantısını getirmeyi planlıyor. Android geliştiricileri tarafından bulunan son kod parçaları, arayüzün nasıl görüneceğini gözler önüne serdi.

Here's a first look at the Android Satellite Pointing UI To connect via satellite you need to "move your phone to center the satellite in the circle". This UI can be minimized into a floating window which can be useful to stay connected while you texting with emergency services pic.twitter.com/V0cKY8BJ5c — ????? ??????? (@Nail_Sadykov) April 15, 2024

Google, Android 15 ile telefonların alçak Dünya yörüngesindeki uydulara bağlanma yeteneğine kavuşmasını hedefliyor. Bu sayede kullanıcılar hücresel kapsama alanında olmayan bölgelerde metin veya dosya gönderebilecek ve arama yapabilecek.

Google Adaptive Connectivity Services uygulamasındaki kod, bir uyduyla nasıl bağlantı kurulacağını ortaya koydu. Arayüz, kullanıcılardan gökyüzünü net bir şekilde görmelerini ve bölgelerindeki bir uyduyu bulmalarını istiyor.

Ekrandaki büyük daire, ideal sinyal seviyesi için telefonun uyduya hedeflenmesine yardımcı olacak. Uydu dairenin merkezine doğru hareket ettikçe bağlantı gücü de artacak. Bağlandıktan sonra ekrandan SMS, MMS veya RCS sohbeti mümkün olacak.

Söz konusu özelliğin bu yılın sonlarına doğru Android 15 ile birlikte sunulması bekleniyor. Ancak halen geliştirilme aşamasında ve arayüzün değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Uydu bağlantısı özelliğine sahip birkaç telefon mevcut. iPhone 15 serisi dışında; Huawei Mate 60 serisi, Defy 2 ve CAT S75 gibi modeller bu özelliği destekliyor. Ancak yukarıdaki bilgileri dikkate alarak Google'ın artık bunu bir standart haline getirmek istediğini söyleyebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.