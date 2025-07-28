Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı - Son Dakika
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Teknoloji

Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı

Google\'dan Kahramanmaraş depremi itirafı
28.07.2025 08:25
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Google, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Android cihazlardaki deprem erken uyarı sisteminin milyonlarca kişiye zamanında ulaşmadığını kabul etti. Şirket, 10 milyon kişiye en yüksek seviyeli uyarı gönderebilecekken sadece 469 kişiye "Harekete Geçin" uyarısı gönderildiğini açıkladı. Google yetkilileri, sistemin deprem şiddetini hafife aldığını belirtti.

Teknoloji devi Google, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ölümcül depremler sırasında Android cihazlar için geliştirilen deprem erken uyarı sisteminin yeterince etkili çalışmadığını kabul etti. BBC'ye konuşan şirket yetkilileri, sistemin milyonlarca kişiye gerekli uyarıları zamanında iletemediğini açıkladı.

SADECE 469 UYARI GÖNDERİLDİ

Depremin merkez üssüne yaklaşık 98 mil (yaklaşık 157 km) mesafede yaşayan 10 milyon kişiye en yüksek seviyeli uyarı gönderilebilirdi. Bu uyarılar, kişilere güvenli bir alan bulmak için yaklaşık 35 saniye kazandırabilecek güce sahipti. Ancak Google, ilk 7.8 büyüklüğündeki deprem için yalnızca 469 "Harekete Geçin" uyarısı gönderildiğini doğruladı.

Yarım milyon kişiye ise "hafif sarsıntı" için tasarlanmış, daha düşük seviyeli bir uyarının gönderildiği belirtildi. Bu uyarılar, en yüksek seviye uyarı kadar etkili bir şekilde kullanıcıları harekete geçirmedi.

SİSTEM DEPREMİN ŞİDDETİNİ HAFİFE ALDI

Google, daha önce BBC'ye sistemin "iyi çalıştığını" savunmuştu. Ancak yapılan değerlendirme, sistemin depremin şiddetini hafife aldığı ve uyarıları yeterli şekilde iletemediğini ortaya koydu. Deprem sırasında, Türkiye'deki telefonların yüzde 70'inden fazlasını oluşturan Android cihazlarda bu sistem aktifti.

"SİSTEMİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

6 Şubat 2023'te Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen iki büyük deprem, 55 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Depremler sırasında pek çok kişi, yıkılan binalarda uykudaydı. Google sözcüsü, "Her depremden aldığımız derslerle sistemi geliştirmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google'dan Kahramanmaraş depremi itirafı - Son Dakika

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