Google Haritalar Yeni Güncelleme ile Kullanıcılarına Daha Fazla Öneri Sunacak

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Sevilen Google Haritalar uygulaması, yeni yayınlanan güncellemesi ile kullanıcılarıyla buluşacak. Bundan böyle gitmek üzere olduğumuz yerler için çeşitli restoran ve eğlence mekanı tavsiyelerini daha öne çıkaracağı belirtilen uygulamanın, her şehir için ziyaret edilmesi gereken mekanları içeren listeler oluşturulmasına izin vereceği söyleniyor.

Bu listeleri dilediğimiz gibi oluşturabilirken, başkalarının listelerinden de faydalanıp arkadaşlarımız ile paylaşabileceğiz. Bu özelliğin ilk etapta yalnızca Amerika ve Kanada'da aktif olacağı belirtilirken, kısa süre içinde diğer birçok ülkede de kullanıma sunulması bekleniyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google Haritalar, yeni güncelleme ile karşımızda!

Ayrıca uygulama artık gitmek istediğimiz ya da gitmiş olduğumuz yerlerin özel bir listesini yapmamıza da imkan tanıyacak. Ardından bu listeleri istersek WhatsApp gruplarımızda paylaşabilecek, istersek de çeşitli sosyal medya uygulamalarında yayınlayabileceğiz. Bu şekilde daha etkileşimli bir kullanıcı deneyimi sunulması hedefleniyor. Bu listenin kronolojik bir şekilde düzenlenebileceğini de belirtelim.

Bunlara ek olarak, Google'ın yeni yapay zeka algoritmaları sayesinde diğer kullanıcıların çeşitli lokasyonlar hakkında yaptıkları yorumları daha hızlı bir şekilde görebileceğiz. Kendi beğendiğimiz yerleri ise aynı şekilde diğer kullanıcıların beğenisine de sunabileceğiz. Bu özelliğin iyi hizmet veren mekanlar için oldukça önemli bir fırsat olduğu söyleniyor. Günün sonunda bu güncellemenin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google Haritalar bu güncelleme ile birlikte kullanıcı sayısını artırabilecek mi? Siz Google Haritalar kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.