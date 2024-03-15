Google'ın her yıl düzenlediği geleneksel geliştirici konferansı bu yıl da teknoloji meraklılarına kapılarını açacak. Google I/O 2024 ile ilgili bugüne dek herhangi bir rapor veya resmi açıklama gelmedi. Bu durum Google'dan yapılan son duyuruyla değişirken, şimdi de tüm gözler etkinliğin ne zaman yapılacağı ve bizi nelerin beklediği gibi konulara çevrildi. İşte Google I/O 2024 tarihi ve potansiyel duyurular!
Google I/O 2024 tarihi ve potansiyel duyurular
Merakla beklenen Google I/O 2024 konferansının 14 Mayıs'ta başlayacağı resmen duyuruldu. Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu yılki etkinliğin ana odak noktası son dönemin ana akımı yapay zeka olacak.
Etkinlikte Android 15 ile gelecek bazı yeni özelliklerin de gösterilmesi söz konusu. Ancak yeni yapının tam olarak bu konferansta değil de yıl sonuna doğru tanıtılacağı söyleniyor. Yani katılımcılara sürüm ile ilgili ufak ipuçları verilecek ve akıllarda bir fikir oluşması sağlanacak.
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Her sene olduğu gibi bu yıl da Google'ın Gmail ve Google Fotoğraflar gibi popüler hizmetlerine ilişkin yeni güncellemeler görebiliriz. Bununla birlikte geçtiğimiz yılki konferansta markanın orta segmente hitap eden Pixel 7A modelinin tanıtıldığını dikkate alarak Google I/O 2024'te Pixel 8A'nın da vitrine çıkacağını söyleyebiliriz.
Google Pixel 8a beklenen özellikleri:
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Google I/O 2024 Tarihi ve Potansiyel Duyurular - Son Dakika Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi. Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir. Google Chrome, tehlikeli web sitelerini tespit etmek ve engellemek için Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarıyor. Bu sayede Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor. Bu yeni özellik sayesinde Google, kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar... Google, katlanabilir telefon pazarında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ross Young'un raporuna göre cihazda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran bulunacak. Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Geekbench skorlarına göre işlemcinin performansı oldukça iyi. Cihazın ekran üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülecek. Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi. Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor. Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
ÖzellikDeğerİşlemciTensor G3 (modifiye edilmiş bir versiyonu)RAM8 GBHızlı Şarj Desteği27WEkran6,1 inç OLED, 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutları
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Son Dakika › Teknoloji › Google I/O 2024 Tarihi ve Potansiyel Duyurular - Son Dakika
Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.
Amazon, satıcıların ürün sayfalarını hızlı ve kurallara uygun olarak oluşturabilmeleri için yapay zeka kullanmaya başladı. Yeni yapay zeka aracı, satıcılara tek tuşla otomatik ürün sayfaları oluşturma imkanı sunuyor. Bu özellik, satıcıların kendi web sitelerinden bilgiler alarak Amazon için bir ürün sayfası oluşturmasına olanak tanıyor. Amazon, bu yapay zeka aracıyla satıcıların zamanını ve çabasını azaltarak, bir ürünü başka bir web sitesinden Amazon'a daha hızlı ve etkili bir şekilde taşımalarını amaçlıyor. Bu yenilik, e-ticaret sektöründe önemli bir dönemi başlatabilir.
Google Chrome, tehlikeli web sitelerini tespit etmek ve engellemek için Google'ın sunucu tarafında anlık olarak potansiyel tehlikeli siteleri tarıyor. Bu sayede Chrome, tehlike yaratan ve kısa süreli ortaya çıkan web sitelerinin de engelleme ile tehlike yaratmasını engelliyor. Bu yeni özellik sayesinde Google, kimlik avı girişimlerini yüzde 25 seviyesinde azaltmayı hedefliyor.
Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam'de merakla beklenen İlkbahar İndirimi başladı. EA SPORTS FC 24'ten Red Dead Redemption 2'ye, STAR WARS Jedi: Survivor'dan The Last of US Part 1'e birçok popüler yapım, düşük fiyata alınabilir oldu. İşte Steam İlkbahar indirimi sırasında göze çarpan oyunlar...
Google, katlanabilir telefon pazarında Pixel Fold 2 modeliyle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ross Young'un raporuna göre cihazda 8,02 inç birincil ve 6,29 inç kapak ekran bulunacak. Google'ın kendi üretimi Tensor G4 işlemcisi kullanılacak. Geekbench skorlarına göre işlemcinin performansı oldukça iyi. Cihazın ekran üretimi nisanda başlayacak ve eylül ya da ekim aylarında piyasaya sürülecek.
Çankırı il merkezinde bir teknik servise getirilen cep telefonunun bataryası değiştirildikten sonra aniden patladı. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, Türkiye'deki konutlardaki beton kalitesinin düşük olması ve yapıların düzensiz taşıyıcı sistemine sahip olmasının, depreme karşı yeni güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını engellediğini belirtti. Bal, Japonya'da depreme dirençli yapılar konusunda geliştirilen projelerden faydalanmanın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin depreme dirençli hale gelmesi için çalışmaların artırılması gerektiğini ifade etti. Bir inşaat ve danışmanlık firmasının genel müdürü olan Taner Atıcı ise Japonya'da uygulanan yenilikçi yapısal güçlendirme metotlarını Türkiye'ye getirerek alternatif çözümler sunmayı hedeflediklerini söyledi.
Rusya'da bulunan Leningrad Nükleer Güç Santrali'ndeki VVER-1200 tipi reaktöre sahip 7. güç ünitesinin reaktör binasının temeline ilk beton döküldü. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer enerjinin payını yüzde 25'e yükseltme hedefini gerçekleştirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.
Tesla'nın uygun fiyatlı elektrikli otomobil projesi, analistler tarafından 2027'ye kadar gecikebileceği düşünülüyor. Tesla CEO'su Elon Musk, üretimin 2025'in sonlarında başlayacağını söylese de Evercore analistleri, yeni Gigafactory Texas tesisini gezdikten sonra bunun mümkün olmadığını düşünmeye başladı. Analistlere göre, uygun fiyatlı otomobilin seri üretime en erken 2027'de girebileceği tahmin ediliyor.
Dünyanın en büyük işlemcisi WSE-3 tanıtıldı. Rekoru tazeleyen Cerebras, WSE-3 yapay zeka işlemcisi ile performansı ise ikiye katladı.
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