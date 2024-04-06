Google, Jpegli Teknolojisini Tanıttı: İnternet Deneyimini Hızlandıracak

Teknoloji

Google, internette gezinmeyi hızlandıracağını iddia ettiği Jpegli teknolojisini resmen tanıttı. Bu teknoloji sayesinde, birçok JPEG görsel emsallerine göre tam %35 daha fazla sıkıştırılacak ve çok daha hızlı bir internet deneyimi elde edilecek. Böylelikle yükleme sürelerinin de gözle görülür oranda azaltılması öngörülüyor.

En sık kullanılan görüntü formatlarından biri olan JPEG'in, internette gezinme hızını yavaşlattığı konusunda önemli eleştiriler mevcut. Google yönetimi de bu hamlesiyle tartışmalara bir nokta koymayı amaçlıyor. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Google Jpegli resmen kullanıcılarla buluşuyor

Yeni nesil teknolojilerden gücünü alan Jpegli, standart JPEG kodlayıcılara göre depolama ve bant genişliği bakımından büyük bir tasarruf sağlıyor. Ayrıca eskisine göre çok daha spesifik hesaplamalar yaparak, görsel sıkıştırma sürecinin netlikte herhangi bir bozulma yapmasını önlüyor.

Ek olarak, görüntülerdeki gradyan oranı da önemli ölçüde azaltılıyor ve böylece daha doğal bir görünüm elde ediliyor. Jpegli en çok tercih edilen JPEG standartlarıyla tam uyumluluk göstererek, birçok uygulamaya entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Google'ın Jpegli'nin geliştirilme sürecinde şimdiye kadar pek tercih edilmeyen JPEG XL formatını da kullandığını hatırlatalım. Teorik olarak çok daha hızlı bir internet deneyimi sunacak olan Jpegli, başarı yakaladığı takdirde internet dünyasında kartların yeniden dağıtılmasına sebep olabilir. Tüm bu gelişmelerin, günün sonunda kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Google'dan utanç verici güncelleme hatası! Telefonlar çalışmaz oldu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Google bu girişiminde iyi bir başarı yakalayabilecek mi? Siz hangi Google uygulamalarını kullanıyorsunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.