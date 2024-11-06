GOOGLE, ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu düzelttiklerini açıkladı
Google'dan arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi. Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun 'Vance' için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.
Son Dakika › Teknoloji › Google, Oy Verme Aramalarındaki Sorunu Çözdü - Son Dakika
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