Google, Oy Verme Aramalarındaki Sorunu Çözdü - Son Dakika
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Teknoloji

Google, Oy Verme Aramalarındaki Sorunu Çözdü

Google, Oy Verme Aramalarındaki Sorunu Çözdü

Google, Harris ve Vance için oy verme yerlerinde farklı sonuçlar veren sorunu düzeltti.

06.11.2024 03:19
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GOOGLE, ABD seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump için oy verilebilecek yerler aratıldığında arama motorunda farklı sonuçlar çıkmasına neden olan sorunu düzelttiklerini açıkladı

Google'dan arama motorunun verdiği farklı sonuçlara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, oy verme merkezlerinin konumuna ilişkin arama yapıldığında Harris için farklı sonuçlar çıkmasının sebebinin, Texas eyaletinin Harris adında bir bölgesi olmasından kaynaklandığı belirtildi. Cumhuriyetçilerin başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü James David Vance'in soyadının da bir bölgenin ismi olması nedeniyle aynı sorunun 'Vance' için aratıldığında da yaşandığı ifade edilen açıklamada, sorunun giderildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Google, Oy Verme Aramalarındaki Sorunu Çözdü - Son Dakika

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