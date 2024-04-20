Google, akıllı telefon sektöründeki pazar payını artırabilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, yakında Pixel 8a modelini tanıtacak. Mevzubahis cihaz için birçok söylenti ortaya atıldı. Böylelikle beklentiler bir hayli arttı. Son olarak Google Pixel 8a fiyatı sızdı.
Google Pixel 8a fiyatı ne kadar olacak?
Cihazın ortaya çıkan fiyatına geçmeden önce beklenen özelliklerine bakalım. İddialara göre Pixel 8a, 6.1 inç boyutunda 120 Hz destekli ve 1400 nit parlaklık sunan OLED ekranla gelecek. Ayrıca Tensor G3 işlemcisinden güç alacak. Bu işlemci, 8 GB RAM ile eşleştirilecek. Depolama alanı içinse 128 GB/ 256 GB seçenekleri olacak.
Akıllı telefonun arka kasasında 64 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra geniş açılı kameralar yer alacak. Ön tarafındaysa 13 Megapiksellik bir özçekim kamerası bulunacak. Son olarak Android 14 üzerinde çalışacağı ve 27W hızında şarjdan beslenen 4,500 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekeceği de beklenen özellikler arasında yer alıyor.
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Beklenen Google Pixel 8a özellikleri şu şekilde sıralandı;
Son gelen bilgilere göre Google Pixel 8a fiyatı 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olacak. Geçen sene piyasaya sürülen Pixel 7a'nın başlangıç fiyatı 599 Kanada dolarıydı. Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Fiyatı Sızdı: İşte Beklenen Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor. Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor. Google, Android 15 işletim sistemiyle birlikte depolama donanımının sağlığını gösterebilecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve kararlı sürümü ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanacak. Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına adım atıyor. Yeni Kangoo ailesi, çevreci ve ekonomik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 285 km menzil sunuyor ve pratik saklama alanlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Yeni Kangoo Van ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Yeni Kangoo modelleri, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Samsung yönetimi, artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı haftada 6 gün çalışmaya başlayacak. Şirket, çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kararın sadece yönetim kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu. Firma, finansal durumunu iyileştirmek için bu adımı atmış gibi görünüyor. Boeing, stabil dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom hava araçları geliştirerek uçan taksiler projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli olan bu taksi filosu, yoğun saatlerde havalimanları ve şehir merkezleri arasındaki ulaşımı güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacak. Uçan taksilerin resmi olarak kullanıma sunulması 2030 yılında hedefleniyor. OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Hindistan'da satışa çıktı ve şimdi Avrupa pazarına açılıyor. Erken sipariş verenlere indirim ve şarj cihazı hediye edilecek. OnePlus'ın daha premium tabletler tasarlamaya başladığı iddiaları da var. Tesla'nın yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri sızdırıldı. Aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak ve adaptif sönümleme sistemi ile süspansiyon sertliği ayarlanabilecek. Ayrıca Track Mode yazılımı sayesinde yol tutuş ve fren sistemleri özelleştirilebilecek. Aracın sportif çizgileri, karbon fiber spoileri ve yenilenen iç tasarımıyla dikkat çekeceği düşünülüyor. Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'e karşı verdiği sınavda başarılı oldu ve dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. Air Sapphire, 0-97 km/h hıza 1.89 saniyede ulaşırken, çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında 8.930 saniye gibi zor bir derece elde etti. Ayrıca araç, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor. Playofflar başlamadan önce Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebilir, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilir ve takım başına 39,99 dolara satın alınabilir. Xiaomi, yeni akıllı saati Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi kullanan saat, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlayan çift çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 495mAh bataryasıyla 65 saate kadar pil ömrü sunan saat, şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca kamera uzaktan kumanda özelliği, spor modları ve sağlık izleme özellikleriyle de dikkat çekiyor.
ÖzellikDeğerEkran6.1 inç OLED, 120 Hz, 1400 nit parlaklıkİşlemciGoogle Tensor G3RAM8 GBDepolama128 GB/ 256 GBİşletim SistemiAndroid 14Kamera64 Megapiksel ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş açı, 13 Megapiksel ön kameraBatarya4,500 mAhKablolu Şarj27WKablosuz Şarj7.5WRenk SeçenekleriObsidian, Porcelain, Bay, Mint
Son gelen bilgilere göre Google Pixel 8a fiyatı 128 GB için 708,99 Kanada doları, 256 GB için 792,99 Kanada doları olacak. Geçen sene piyasaya sürülen Pixel 7a'nın başlangıç fiyatı 599 Kanada dolarıydı.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Fiyatı Sızdı: İşte Beklenen Özellikler ve Fiyatı - Son Dakika
Steam'in dolar kuruna geçmesinden sonra makul fiyatları ile oyunseverlerin gönlünde taht kurmaya başlayan Epic Games, geçtiğimiz saatlerde bazı geliştiricilere zam sinyali veren bir mail gönderdi. Birçok oyuncuda büyük bir şok etkisi yaratan bu gelişmenin, resmiyet kazandığı takdirde önümüzdeki dönemde Türk oyun sektörünü nasıl etkileyeceği merak ediliyor.
Umidigi G9 5G, yüksek donanım kalitesi ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Yeni nesil Unisoc yonga seti T765, 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 90 Hz destekli geniş LCD ekran gibi özelliklere sahip olan cihaz, 50 MP ana arka kamera ve 8 MP selfie kamerasıyla da kullanıcılara iyi bir deneyim sunmayı vaat ediyor. 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 99,99 dolarlık fiyatıyla da dikkat çeken Umidigi G9 5G'nin satış başarısı merakla bekleniyor.
Google, Android 15 işletim sistemiyle birlikte depolama donanımının sağlığını gösterebilecek bir özellik sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, depolama bileşeninin sağlığını yüzde olarak görebilecekler. Android 15'in beta testleri temmuz ayında sonlanacak ve kararlı sürümü ağustos ve ekim ayları arasında yayınlanacak.
Renault Kangoo, yenilenmiş ve elektrikli modeliyle Türkiye pazarına adım atıyor. Yeni Kangoo ailesi, çevreci ve ekonomik özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni Kangoo E-Tech %100 Elektrikli, 285 km menzil sunuyor ve pratik saklama alanlarıyla kullanıcıların beklentilerini karşılıyor. Yeni Kangoo Van ise iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun bir hafif ticari araç olarak öne çıkıyor. Yeni Kangoo modelleri, uygun fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.
Samsung yönetimi, artan rekabet ve askeri gerginliklerden dolayı haftada 6 gün çalışmaya başlayacak. Şirket, çalışma verimliliğini artırmayı hedefliyor. Kararın sadece yönetim kadrosunu etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu. Firma, finansal durumunu iyileştirmek için bu adımı atmış gibi görünüyor.
Boeing, stabil dikey iniş ve kalkış yapabilen otonom hava araçları geliştirerek uçan taksiler projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Elektrikli olan bu taksi filosu, yoğun saatlerde havalimanları ve şehir merkezleri arasındaki ulaşımı güvenli ve hızlı bir şekilde sağlayacak. Uçan taksilerin resmi olarak kullanıma sunulması 2030 yılında hedefleniyor.
OnePlus Pad Go, uygun fiyat etiketiyle dikkat çeken bir tablet modeli olarak Hindistan'da satışa çıktı ve şimdi Avrupa pazarına açılıyor. Erken sipariş verenlere indirim ve şarj cihazı hediye edilecek. OnePlus'ın daha premium tabletler tasarlamaya başladığı iddiaları da var.
Tesla'nın yeni Model 3 Performance modelinin özellikleri sızdırıldı. Aracın beygir gücü 500'ün üzerinde olacak ve adaptif sönümleme sistemi ile süspansiyon sertliği ayarlanabilecek. Ayrıca Track Mode yazılımı sayesinde yol tutuş ve fren sistemleri özelleştirilebilecek. Aracın sportif çizgileri, karbon fiber spoileri ve yenilenen iç tasarımıyla dikkat çekeceği düşünülüyor.
Lucid Air Sapphire, Tesla Model S Plaid'e karşı verdiği sınavda başarılı oldu ve dünyanın modifiye edilmemiş en hızlı 4 kapılı sedanı unvanını aldı. Air Sapphire, 0-97 km/h hıza 1.89 saniyede ulaşırken, çeyrek mil uzunluğunda bir drag yarışında 8.930 saniye gibi zor bir derece elde etti. Ayrıca araç, tek şarj ile 687 kilometre mesafe katedebiliyor.
Playofflar başlamadan önce Kia, EV9 sahiplerine araçlarının iç mekanlarını sevdikleri NBA takımlarının renkleri ve logolarıyla kişiselleştirebilecekleri yeni bir tema sunuyor. Kia EV9'unuzun ekranını özel renkler ve logolarla kişiselleştirebilir, benzersiz seslerle karşılayıp uğurlama özelliğinden de faydalanabilirsiniz. Tema, Kia Access Uygulaması veya Kia Sahibi Portalı üzerinden aktifleştirilebilir ve takım başına 39,99 dolara satın alınabilir.
Xiaomi, yeni akıllı saati Xiaomi Watch 2'yi tanıttı. Google Wear OS işletim sistemi kullanan saat, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi sağlayan çift çekirdekli yapısıyla dikkat çekiyor. 495mAh bataryasıyla 65 saate kadar pil ömrü sunan saat, şık tasarımı ve farklı renk seçenekleriyle kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Ayrıca kamera uzaktan kumanda özelliği, spor modları ve sağlık izleme özellikleriyle de dikkat çekiyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?