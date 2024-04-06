Google Pixel 8a\'nın Teknik Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

Teknoloji

Google, Pixel serisinin yeni uygun fiyatlı modeli için çalışmalarını tamamladı. Ünlü analist Yogesh Brar, yakında tanıtılması beklenen Google Pixel 8a modelinin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi ile ilgili paylaşım yaptı.

Google Pixel 8a teknik özellikleri ve tanıtım tarihi sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Google Pixel 8a, şirketin ürettiği Tensor G3 işlemciyle karşımıza çıkacak. Cihazın grafik arabirimi tarafında ise Mali-G715'e yer verilecek.

Google, yeni modelinde 6.1 inç FullHD Plus ekrana yer verecek. Cihazın 120Hz ekran tazeleme hızına sahip OLED panel ile tanıtılacağını belirtelim.

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Google Pixel 8a, 8 GB RAM ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçeneklerine sahip olacak.

Cihazın tarafında Pixel 7a ile aynı özelliklere sahip olacağı belirtiliyor. Pixel 8a, 64 Megapiksel OIS ana kamera, 13 Megapiksel ultra geniş kamera ve ön tarafta 13 Megapiksel selfie kamerası ile tanıtılacak.

Brar'ın paylaştığı bilgilere göre, Pixel 8a modeli 4.500mAh bataryaya sahip olacak. Ayrıca daha önceki söylentileri doğrulayan Brar, 8a'nın 27W kablolu şarjı destekleyeceğini belirtiyor. Kablosuz şarj konusunda ise henüz bir bilgi yok, ancak 7a'da olduğu gibi 8a'da da 7.5W kablosuz şarj teknolojisine yer verileceği tahmin ediliyor. Pixel 8a'nın mayıs ayında 500 ila 550 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürülmesi bekleniyor.