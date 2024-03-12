Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Teknoloji

Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Google, Pixel 8a'nın özelliklerini ve potansiyel çıkış tarihini açıkladı. Uygun fiyatlı bir alternatif olarak sunulacak olan akıllı telefon, fiyat-performans odaklı olacak. Google Pixel 8a'nın çıkış tarihi ise 2024'ün ilk yarısında bekleniyor.

12.03.2024 10:24
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Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası seleflerindeki gibi fiyat-performans odaklı olacağı yönünde. Son olarak Google Pixel 8a lansman öncesi ortaya çıktı. İşte Google Pixel 8a özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!

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Google, Android 14 QPR1 yapısı ile kullanıcılara sunulan şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretim tarihini görüntüleyen pil istatistiği özelliğini Mart 2024 güncellemesiyle uyumlu Pixel cihazlarından beklenmedik bir şekilde kaldırdı.

Google, kullanışlı pil istatistiği özelliğini kaldırma nedenini ise hata izleme sayfasında açıkladı. Buna göre ilgili işlevin geri çekilme sebebi Google Pixel 8a. Bunu biraz daha açacak olursak, Android 14 QPR1 yapısı ile gelen pil istatistiği özelliği Pixel 8a ve sonrasında çıkış yapan cihazlarda mevcut olacak. Bu da markanın bu sene de uygun fiyatlı bir akıllı telefon süreceğini dolaylı yoldan doğruladığı anlamına geliyor.

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Şirketin geçmiş politikasına bir göz attığımızda yaklaşan Google Pixel 8a'nın 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkması bekleniyor. Şu an için elimizde resmi bir tanıtım tarihinin olmadığını da belirtelim. Ancak mayısta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde bir şeyler görmemiz kuvvetle muhtemel.

Google Pixel 8a beklenen özellikleri:

ÖzellikDeğerİşlemciTensor G3 (modifiye edilmiş bir versiyonu)RAM8 GBHızlı Şarj Desteği27WEkran6,1 inç OLED, 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutları

Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle;

Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G2

Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj

Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği)/ 13 Megapiksel selfie

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128 GB

İşletim sistemi: Android 13

Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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