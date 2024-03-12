Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıcıların beğenisine sunduğu Pixel 8 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak satışa çıkarmaya hazırlandığı Pixel 8a için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası seleflerindeki gibi fiyat-performans odaklı olacağı yönünde. Son olarak Google Pixel 8a lansman öncesi ortaya çıktı. İşte Google Pixel 8a özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi!
Google, Pixel 8a yanlışlıkla doğrulandı – Özellikleri ve potansiyel çıkış tarihi
Google, Android 14 QPR1 yapısı ile kullanıcılara sunulan şarj döngüsü sayımlarını ve pilin üretim tarihini görüntüleyen pil istatistiği özelliğini Mart 2024 güncellemesiyle uyumlu Pixel cihazlarından beklenmedik bir şekilde kaldırdı.
Google, kullanışlı pil istatistiği özelliğini kaldırma nedenini ise hata izleme sayfasında açıkladı. Buna göre ilgili işlevin geri çekilme sebebi Google Pixel 8a. Bunu biraz daha açacak olursak, Android 14 QPR1 yapısı ile gelen pil istatistiği özelliği Pixel 8a ve sonrasında çıkış yapan cihazlarda mevcut olacak. Bu da markanın bu sene de uygun fiyatlı bir akıllı telefon süreceğini dolaylı yoldan doğruladığı anlamına geliyor.
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Şirketin geçmiş politikasına bir göz attığımızda yaklaşan Google Pixel 8a'nın 2024'ün ilk yarısında vitrine çıkması bekleniyor. Şu an için elimizde resmi bir tanıtım tarihinin olmadığını da belirtelim. Ancak mayısta düzenlenecek Google I/O etkinliğinde bir şeyler görmemiz kuvvetle muhtemel.
Google Pixel 8a beklenen özellikleri:
Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle; Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED İşlemci: Google Tensor G2 Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği)/ 13 Megapiksel selfie Bellek: 8 GB RAM Depolama: 128 GB İşletim sistemi: Android 13 Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor. Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Eczacıbaşı TechYouth School' gelişim programına katılan 60 öğrenci, sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere teknolojinin iş dünyasına etkisi ve farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı. Mezun olan öğrenciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendirilecek. Warner Bros. tarafından sunulan ve geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren MultiVersus, Mayıs ayında yayınlanacak önemli güncellemelerle birlikte yeniden tanıtılacak. Oyun, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için yeniden oynanabilir hale gelecek. Ayrıca, güncellemeyle birlikte oyunun grafikleri geliştirilecek ve yeni bir PvE oyun modu sunulacak. MultiVersus'un geri dönüşü, test döneminin ardından yeniden merak uyandırabileceğini gösteriyor. Apple, iOS 17.5 güncellemesi için testler yaparken sürpriz bir şekilde iOS 17.4.1 güncellemesini de kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. iOS 17.4 güncellemesi ile ortaya çıkan pil sorunu, bu yeni güncelleme ile çözülebilir mi? Apple'ın iOS 17.4.1 güncellemesi hakkında detaylar ve beklentiler haberimizde. Volkswagen Passat, dokuzuncu nesliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Passat, daha büyük bir boyuta sahip olup iç hacimde artış sağlıyor. Türkiye'de 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Passat, çeşitli donanım paketleriyle birlikte geliyor. Fiyatlar ise donanıma göre değişiyor. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sayesinde teknoloji bağımlılığından tasarlayıcılığa doğru bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Mandal, gençlerin teknoloji merakını heyecana ve sorumluluğa dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini ve kadın araştırmacıların daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok'u açık kaynaklı olarak sunma planları açıkladı. Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak. Bu adım, daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vermesini sağlayacak. Kullanıcılardan alınacak geri bildirimlerle Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacak. Bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Grok'un açık kaynaklı yayınlanması, rakipleri için önemli bir adımı temsil ediyor ve OpenAI ile arasındaki rekabeti artırabilir. Apple, yüksek pil ömrü ve göz alıcı bir tasarıma sahip yeni MacBook Air'i Türkiye'de tanıttı. Yeni nesil M3 çip ile donatılan MacBook Air, daha hızlı ve verimli bir performans sunuyor. Ayrıca, daha dar çerçevelere sahip True Tone Retina ekran ve Wi-Fi 6E ile daha güvenilir kablosuz bağlantı özellikleri de bulunuyor. Eski teknolojik cihazlar, özellikle Apple ürünleri, yüksek fiyatlara açık artırmalarda satılıyor. Steve Jobs imzalı senetlerin yanı sıra, Apple'ın eskiden ürettiği ve günümüzde bulunması zor ürünler de büyük ilgi görüyor. Şimdi ise kutusu açılmamış 1. nesil iPhone açık artırmaya çıktı. Açık artırmada başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi ve ürünün 100 bin dolara satılması tahmin ediliyor. Apple'ın hisse değeri düşerken, Avrupa Birliği tarafından verilen 1.8 milyar euroluk ceza şirketi daha da zor durumda bıraktı. Çin pazarındaki düşen iPhone satışları ve yapay zeka trendini yakalayamama da hisse değerindeki düşüşün sebepleri arasında gösteriliyor.
ÖzellikDeğerİşlemciTensor G3 (modifiye edilmiş bir versiyonu)RAM8 GBHızlı Şarj Desteği27WEkran6,1 inç OLED, 152,1 x 72,6 x 8,9 mm boyutları
Akıllı telefonun selefi Google Pixel 7a'nın teknik özellikleri ise şöyle;
Ekran: 6.1 inç, FHD+, 90 Hz, OLED
İşlemci: Google Tensor G2
Batarya: 4,385 mAh, 20W kablolu ve 5W kablosuz şarj
Kamera: 64 Megapiksel ana (ƒ/1,89 diyafram, 80° görüş alanı, 0,8 µm piksel genişliği) ve 13 Megapiksel ultra geniş açı (ƒ/2,2 diyafram, 120° görüş alanı, 1,12 µm piksel genişliği)/ 13 Megapiksel selfie
Bellek: 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
İşletim sistemi: Android 13
Bağlantılar: Wi-Fi 6E, 5G, USB 3.2 Gen 2, Dual-SIM
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Özellikleri ve Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı - Son Dakika
Gençlik ve Spor, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap atölyelerinde e-sınav ve uygulama sınavlarında başarılı olan öğrenciler, robotik kodlama, tasarım ve üretim, nanoteknoloji, malzeme bilimi, mobil uygulama, enerji teknolojileri ve havacılık ile uzay teknolojileri gibi alanlarda atölye çalışmalarına katılıyor.
Eczacıbaşı Topluluğu tarafından Eskişehir Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen 'Eczacıbaşı TechYouth School' gelişim programına katılan 60 öğrenci, sertifikalarını aldı. Program kapsamında öğrencilere teknolojinin iş dünyasına etkisi ve farklı alanlarda bilgi ve deneyim kazandırıldı. Mezun olan öğrenciler, Eczacıbaşı Topluluğu'nun staj ve iş fırsatlarında önceliklendirilecek.
Warner Bros. tarafından sunulan ve geçtiğimiz yıllarda büyük ses getiren MultiVersus, Mayıs ayında yayınlanacak önemli güncellemelerle birlikte yeniden tanıtılacak. Oyun, PC, PS4, PS5, Xbox One ve Xbox Series X|S için yeniden oynanabilir hale gelecek. Ayrıca, güncellemeyle birlikte oyunun grafikleri geliştirilecek ve yeni bir PvE oyun modu sunulacak. MultiVersus'un geri dönüşü, test döneminin ardından yeniden merak uyandırabileceğini gösteriyor.
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Volkswagen Passat, dokuzuncu nesliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Passat, daha büyük bir boyuta sahip olup iç hacimde artış sağlıyor. Türkiye'de 3 farklı motor seçeneğiyle satışa sunulan Passat, çeşitli donanım paketleriyle birlikte geliyor. Fiyatlar ise donanıma göre değişiyor.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali sayesinde teknoloji bağımlılığından tasarlayıcılığa doğru bir dönüşüm yaşandığını belirtti. Mandal, gençlerin teknoloji merakını heyecana ve sorumluluğa dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı. Ayrıca, Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Türkiye genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini ve kadın araştırmacıların daha fazla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.
Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yapay zeka modeli Grok'u açık kaynaklı olarak sunma planları açıkladı. Grok'un kaynak kodu ve eğitim metodolojisi herkesle paylaşılacak. Bu adım, daha fazla geliştirici ve araştırmacının modele destek vermesini sağlayacak. Kullanıcılardan alınacak geri bildirimlerle Grok'un eğitiminde iyileştirmeler yapılacak. Bu karar, Musk'ın diğer şirketlerinde izlediği stratejiyi benimsiyor. Grok'un açık kaynaklı yayınlanması, rakipleri için önemli bir adımı temsil ediyor ve OpenAI ile arasındaki rekabeti artırabilir.
Apple, yüksek pil ömrü ve göz alıcı bir tasarıma sahip yeni MacBook Air'i Türkiye'de tanıttı. Yeni nesil M3 çip ile donatılan MacBook Air, daha hızlı ve verimli bir performans sunuyor. Ayrıca, daha dar çerçevelere sahip True Tone Retina ekran ve Wi-Fi 6E ile daha güvenilir kablosuz bağlantı özellikleri de bulunuyor.
Eski teknolojik cihazlar, özellikle Apple ürünleri, yüksek fiyatlara açık artırmalarda satılıyor. Steve Jobs imzalı senetlerin yanı sıra, Apple'ın eskiden ürettiği ve günümüzde bulunması zor ürünler de büyük ilgi görüyor. Şimdi ise kutusu açılmamış 1. nesil iPhone açık artırmaya çıktı. Açık artırmada başlangıç fiyatı 10 bin dolar olarak belirlendi ve ürünün 100 bin dolara satılması tahmin ediliyor.
Apple'ın hisse değeri düşerken, Avrupa Birliği tarafından verilen 1.8 milyar euroluk ceza şirketi daha da zor durumda bıraktı. Çin pazarındaki düşen iPhone satışları ve yapay zeka trendini yakalayamama da hisse değerindeki düşüşün sebepleri arasında gösteriliyor.
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