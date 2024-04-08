Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu "a" serisinin devamı için çok az bir zaman kaldı. Bilindiği üzere şu an için en güncel model Pixel 7a ve satış konusunda da fena işler çıkarmadı. Şimdi ise sıra Pixel 8a'da ve gelen son raporlar akıllı telefonunla ilgili yeni teknik ayrıntıları gözler önüne seriyor. İşte Google Pixel 8a özellikleri ve fiyatı!
Google Pixel 8a özellikleri ve fiyatı
Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Google Pixel 8a'nın teknik özelliklerini ve fiyatını gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda 6.1 inç FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızı sunan OLED bir panel karşımıza çıkacak.
Cihazda kullanılacak işlemci Tensor G3 olacak. Hatta yonga setinin geçen yılki Geekbench performans testi sonuçları tek çekirdekte 1.218 ve çok çekirdekteyse 3 bin 175 puan. Bununla birlikte 128/256 GB dahili depolama seçenekleriyle kullanıcıların karşısına çıkacak. Akıllı telefonun mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor.
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Önde 13 Megapiksel selfie kamerası, arkada ise OIS destekli 64 Megapiksel ana ve 13 Megapiksellik bir ultra geniş açı sensöründen oluşan yatay çift kamera mevcut olacak. Kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini çalıştıracak cihaz, 27W hızlarında şarj olabilen 4,500 mAh'lik bir pilden beslenecek. Son olarak modelin fiyat aralığı 500 ila 550 dolar arasında olacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Google Pixel 8a Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı - Son Dakika
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