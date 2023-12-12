Google Play Filmler ve TV Kaldırılıyor

Google TV, Google Play Filmler ve TV'nin yerini aldığı için, marka Ocak ayında tamamen kullanımdan kaldırılacak ve Android TV'deki uygulamalar, seçili kablolu yayın kutuları ve uygulamanın web versiyonunun yerini başka erişim araçları alacak.

Google Play Filmler ve TV'nin fişi ne zaman çekiliyor?

Google TV platformunun 2020'de kullanıma sunulmasından bu yana, bu markalama mobil uygulamalar gibi alanlarda Play Filmler ve TV'nin yerini aldı. Ancak bu aynı zamanda Play Filmler ve TV markalamasının temelde diğer her yerde ortadan kaldırılması seçeneğini de beraberinde getirdi.

Ekim ayında bu karar Android TV'lerde uygulanmaya başladı ve uygulama o zamandan beri çalışmıyor. Son birkaç gündeki bazı karışıklıklara rağmen uygulama şu anda yalnızca Android TV'nin aylardır yaygın olarak kullanılabilen "Mağaza" sekmesine yönlendiriyor.

Google, yeni bir gönderide Google Play Filmler ve TV'nin son küllerini Ocak 2024'te kaldıracağını açıkladı. Bu değişikliklerle birlikte, Google Play Filmler ve TV artık Android TV cihazlarda veya Google Play web sitesinde kullanılamayacak. Ancak, daha önce satın aldığınız tüm içeriklere (etkin kiralamalar dahil) Android TV cihazlarda erişmeye devam edebileceksiniz.

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17 Ocak'ta Play Filmler ve TV, Android TV'de resmi olarak tamamen durdurulacak. Uygulamayı hala kullanan herkes için (yine çoğu kullanıcı uygulamayı zaten kullanamıyor) "Mağaza" sekmesi tek seçenek olacak.

Benzer şekilde Google, Play Filmler ve TV'nin aynı tarihte kalan diğer platformlarda da durdurulacağını söylüyor. Uygulamanın entegre olduğu kablolu yayın kutuları da bu özelliği kaybedecek ve satın alınan içeriğe sürekli erişim için YouTube uygulamasına yönlendirilecek.

Google Play Filmler ve TV'de, komedi, drama, animasyon, aksiyon ve belgesel dahil olmak üzere HD'de bulunan binlerce film ve televizyon şovu bulunuyordu. Filmler, Google Play web sitesinde veya bir Android cihazdaki bir uygulama aracılığıyla kiralanabilir veya satın alınabilir ve izlenebilirdi. Bazı içerikler yalnızca kiralık olarak sunuluyor, bazıları sadece satın alma için, diğerleri kiralama ve satın alım içindi.

TV şovları bölüm veya sezon kadar satın alınabilir, ancak kiralanamazdı. Alternatif olarak, kullanıcılar çevrimdışı görüntüleme için filmleri ve TV şovlarını indirebilir ve daha sonra bunları Google Play Film uygulaması kullanarak görüntüleyebiliyordu. Filmler 70 ülkede, TV şovları ise yaklaşık 10 ülkede mevcut haldeydi.

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