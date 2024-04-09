Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu. Bu yeni işlemci, Amazon'un veri merkezlerinde güç sağlayan Arm işlemcilerine Google'ın bir yanıtı niteliğinde. Gelin detaylarına birlikte göz atalım.
Google'ın ilk ARM tabanlı işlemcisi: Axion
Google Cloud Next 2024 etkinliği kapsamında tanıtılan Axion, Google'ın veri merkezleri için özel olarak oluşturduğu ilk Arm tabanlı işlemci oldu.
Arm'ın Neoverse V2 işlemcisini kullanarak tasarlanan bu işlemci, Google'ın bulut hizmetlerinde kullanılan mevcut sistemlere göre %30 daha iyi performans sağlıyor. Ayrıca en son x86 tabanlı sanal makinelerden %50 daha iyi performans sergiliyor ve aynı zamanda %60 daha enerji verimli olduğu iddia ediliyor. Google, Axion'u şu anda BigTable ve Google Earth Engine gibi hizmetlerinde kullanıyor ve gelecekte daha fazla uygulamada kullanılması planlanıyor.
Video editörlerinin başı dertte! Google Vids tanıtıldı
Axion'un piyasaya sürülmesi, Google'ı Amazon gibi Arm tabanlı işlemcilerle veri merkezlerinde lider konumda olan bir rakip haline getirebilir. Amazon Web Services (AWS) tarafından sunulan Graviton işlemcileri, 2018'de piyasaya sürüldü ve sonraki iki yıl içinde yeni sürümleriyle güncellendi.
NVIDIA gibi diğer işlemci üreticileri de veri merkezleri için Arm tabanlı işlemciler geliştirdiler. Rekabetin arttığı ve endüstrinin dönüştüğü şu dönemde Google'ın bu adımının ne kadar önemli olduğunu siz düşünün.
Google, Axion'un yanı sıra Pixel telefonları için geliştirdiği Tensor işlemcileriyle de dikkat çekiyor. Bu işlemciler, Google'ın kendi tüketici ürünlerinde kullanmak üzere geliştirdiği ilk Arm tabanlı işlemciler. Hatta Google, veri merkezleri için Tensor Processing Unit (TPU) gibi özel işlemciler de geliştirdi ve bu işlemcileri 2015 yılından itibaren içeride kullanıyor.
Google Meet, yapay zeka özellikleriyle donatılacak
Google'ın Arm tabanlı işlemcileri tercih etmesinin nedenlerinden biri, bunların genellikle daha düşük maliyetli ve enerji verimli olmaları. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › Google, veri merkezlerinde kullanılmak üzere Arm tabanlı ilk işlemcisi olan Axion'u duyurdu - Son Dakika
Peter Higgs, Kainat'taki her şeyin kütlesini açıklayan teoriyi geliştiren bilim insanlarından biriydi. Higgs bozonunun varlığı 2012'de CERN laboratuvarlarında tespit edilmişti. Higgs'in ölüm haberi Edinburgh Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ayrıca haberde, CERN laboratuvarında çalışan bilim insanlarının karanlık maddenin gizemini çözmeye çalıştığı da belirtiliyor.
Google, Workspace'deki yaratıcı süreçleri iyileştirmek için yeni bir adım atıyor. Google Vids adını taşıyan yeni uygulamasıyla birlikte şirket, video oluşturmayı çok daha kolay hale getiriyor. Yapay zeka desteğiyle donatılan bu uygulama, kullanıcılarına tarayıcı üzerinden kolayca videolar oluşturma ve düzenleme imkanı sunuyor.
SDN editörleri Samet ve Alperen, 20.000 TL değerindeki bir kutuyu açarak içinden çıkan ürünleri inceledi. Kutunun içeriğinde araç kamerası, hava kompresörü, takip cihazları gibi teknolojik eşyaların yanı sıra beklenmedik ürünler de bulunuyordu. Videoda yer alan ürünlere açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Samsung Galaxy S24 Ultra, paraşütle atlama sırasında 3 bin 657 metreden düşmesine rağmen sağlam kaldı. Telefonun bulunduğu yer Google'ın Cihazımı Bul özelliği ile tespit edildi ve cihazın hala çalışır durumda olduğu görüldü.
Dünyanın Teams ile birlikte en çok kullanılan iki toplantı uygulamasından biri olan Google Meet, yapay zeka destekli gıcır gıcır özellikler alacak. Şirket, uygulamaya ek bir ücret karşılığında sunulacak çok kullanışlı iki özelliği sunmaya hazırlanıyor. Google Meet'e gelecek bu özellikler, Google Workspace'e ek bir ücret karşılığında sunulacak ve kullanıcılara toplantılarda not alma ve gerçek zamanlı çeviri imkanı sağlayacak. Google Meet'e eklenen 'Benim için Not Al' özelliği, toplantı katılımcılarının konuşmalarını otomatik olarak transkript ederek not alma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Ayrıca Google Meet'e eklenecek olan 'Benim için Çevir' özelliği ise çok dilli toplantılarda dil engellerini aşmayı hedefliyor. Google'ın bu yeni özellikleri, başlangıçta kurumsal kullanıcılara yönelik olacak olsa da ilerleyen zamanlarda tüketici düzeyindeki Google ürünlerine de yayılması bekleniyor. Google Meet'e gelecek bu yapay zeka özelliklerini kullanmak için aylık 10 dolar gibi bir ücret ödenmesi gerekecek.
Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı. Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek. Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek. LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.
Activision, geliştirilmiş hile tespit sistemleri ve güvenlik güncellemeleri sayesinde kötü niyetli oyuncuları tespit etme konusunda ilerleme kaydettiğini belirtti. Bu doğrultuda hile yapan on binlerce Call of Duty oyuncusu ban yedi. Activision, geçtiğimiz hafta sonunda 27 binden fazla Call of Duty hesabını banladığını duyurdu. Bu ban dalgası, Modern Warfare 3 ve Warzone Sezon 3'ün piyasaya sürülmesinden ve 4-8 Nisan tarihleri arasında ücretsiz sürümünün yayınlanmasının hemen ardından gerçekleşti. Call of Duty üzerinde çalışan 'TeamRICOCHET' adlı ekibin bir dizi güncellenmiş hile tespit sistemi kullanarak 27.000'den fazla hesabı belirleyip banladığı açıklandı. Şirket, bu başarıyı daha fazla güvenlik güncellemesiyle pekiştirmeye devam edeceklerini ve gelecekte benzer yasak dalgalarının olacağını belirtti.
ABD merkezli araştırma şirketi International Data Corporation (IDC), 2024'ün ilk çeyreğine ilişkin bilgisayar satışları raporunu yayınladı. Rapora göre, yılın ilk çeyreğinde toplamda 59.8 milyon PC sevkiyatı yapıldı ve bu rakam, 2023'ün ilk çeyreğine göre bir büyüme olduğunu gösteriyor. Lenovo, en çok satan bilgisayar üreticisi olarak öne çıkarken, HP Inc. ikinci sırada yer aldı. Dell üçüncü, Apple ise dördüncü sırada yer aldı.
Xiaomi, Baby Care Edition isimli yeni akıllı bebek kamerasıyla anne-babaları hedefliyor. Cihaz, Full HD çözünürlük ve geniş açıyla bebeklerin güvenliğini artıracak. Wi-Fi bağlantısı ve çevrim dışı kullanım özelliğiyle dikkat çeken ürün, 115 dolar fiyatla satışa sunulacak.
32 GB RAM ve 2 TB depolama kapasitesine sahip olan M1 Max işlemcili MacBook Pro'nun oyun performansı test edildi. Editörümüz Alperen tarafından yapılan testlerde, oyun performansının tatmin edici olmadığı ve pil kullanımının da düşük olduğu belirtildi. Ancak cihazın günlük işler için yüksek performans sunduğu ifade edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?