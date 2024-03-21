Google, Vlogger adında bir yapay zeka yazılımı tanıttı

Google, Vlogger adında, bir fotoğraftan animasyonlu video üretebilen bir yapay zeka yazılımını tanıttı. Bu yeni yapay zeka modeli, özellikle verimliliği konusunda dikkat çekici, ancak aynı zamanda bazı riskler de taşıyor. İşte detaylar…
Google Vlogger, fotoğrafları konuşan avatarlara dönüştürüyor
Vlogger, bir kişinin tek bir fotoğrafını alıp, bu fotoğrafı animasyonlu bir avatar haline getirebiliyor. Bu avatar, animasyonlu mimik, jest ve hareketlerle hayat buluyor. Vlogger, gerçekçi avatarlar oluşturmak için tasarlanmış ve chatbotlar, sanal asistanlar, sanal gerçeklik veya bilgisayar oyunları için kullanılabiliyor.
Vlogger, 2000 saatten fazla yüksek çözünürlüklü video materyali içeren Mentor veri seti kullanılarak eğitildi. Bu veri seti, programın etnik köken, yaş grubu ve pozlar gibi çeşitli faktörlere uyum sağlamasını mümkün kılıyor.
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İlk test materyali oldukça gerçekçi görünüyor ve yalnızca bir fotoğraf kullanılarak mimik ve jestler animasyonlu hale getirilebiliyor. Vlogger'ın verimliliği, Deepfake'lerin daha kolay oluşturulmasına yol açabilecek gibi görünüyor.
Bu tür yanıltıcı videolar ve fotoğraflar, yanlış bilgilerin yayılmasına neden olabiliyor. Vlogger gibi KI uygulamaları, gerçek kayıtları manipüle edilenlerden ayırt etmeyi giderek daha zor hale getiriyor. Bu durum, sadece kamuoyu önünde olan kişileri değil, herkesi olumsuz etkileyebilir.
Bu teknolojinin olası kötüye kullanım riskleri bulunsa da, araştırmacılar uygulamanın faydalarının olası negatif sonuçlardan ağır bastığına inanıyorlar. Bu yeni teknoloji ile Google, hem sanal gerçeklik dünyasında hem de dijital içerik üretiminde yeni bir dönem başlatıyor.
Vlogger'ın sunduğu olanaklar ve beraberinde getirdiği sorumluluklar, dijital dünyanın geleceğinde önemli bir rol oynayacak gibi görünüyor. Siz bu yapay zeka modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu vlogger teknolojisi riskli mi? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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