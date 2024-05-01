Google, yapay zeka asistanı Gemini\'yi Chrome\'a entegre ediyor

Teknoloji

Google, ürünlerine yapay zeka dahil etmeye devam ediyor. Bir süredir Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için çalışan şirket, son olarak Gemini desteği üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Peki Google yapay zekası Chrome'da nasıl yer alacak?

Chrome kullanıcıları doğrudan Gemini ile konuşabilecek

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, son güncellemelerle artık daha fazla kullanıcıya açıldı. Gemini uygulaması ayrıca Türkçe dahil birçok dil desteğine kavuşarak genişlemeye devam ediyor. Son detaylar ise yapay zekanın Chrome ile entegre olacağını gösterdi.

iOS kullanıcıları Gemini'a Google Arama uygulamasının üst kısmından erişebiliyor. Kullanıcılar ister standart isterlerse Gemini destekli arama yapabiliyor. Masaüstü Chrome tarayıcısı ise artık adres çubuğunda Gemini desteği sunacak.

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Google'ın açıklamasına göre kullanıcılar, Chrome'da @gemini yazarak doğrudan yapay zekaya soru sorabilecek. Bu, yer imleri, geçmiş ve tarayıcı sekmeleri için mevcut kısayollarında Gemini ile kullanılacağını gösteriyor.

Google ayrıca Gemini için uzantı özelliğini de geliştirdi. Kullanıcıların belirli uzantılar aracılığıyla Gemini'da sorgular yapmasını sağlayan bu destek, artık daha fazla dil için kullanılabilir olacak.

Öte yandan Chrome; @gmail gibi basit komutlar aracılığıyla popüler Google hizmetlerindeki verilere doğrudan erişebilecek. Bu da uzantılarını tarayıcıda daha fazla kullanışlı olmasını sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google yapay zekası Gemini ne kadar başarılı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.