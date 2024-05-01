Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Chrome'a entegre ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Chrome'a entegre ediyor

Google, yapay zeka asistanı Gemini\'yi Chrome\'a entegre ediyor

Google, Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için yapay zeka asistanı Gemini'yi kullanıma sunuyor. Gemini, Türkçe dahil birçok dil desteğiyle birlikte Chrome tarayıcısında adres çubuğunda kullanılabilir olacak. Kullanıcılar, @gemini yazarak doğrudan yapay zekaya soru sorabilecek ve popüler Google hizmetlerine basit komutlarla erişebilecek.

01.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Google, ürünlerine yapay zeka dahil etmeye devam ediyor. Bir süredir Chrome deneyimini daha akıllı hale getirmek için çalışan şirket, son olarak Gemini desteği üzerinde çalışmalarını hızlandırdı. Peki Google yapay zekası Chrome'da nasıl yer alacak?

Chrome kullanıcıları doğrudan Gemini ile konuşabilecek

Google'ın yapay zeka asistanı Gemini, son güncellemelerle artık daha fazla kullanıcıya açıldı. Gemini uygulaması ayrıca Türkçe dahil birçok dil desteğine kavuşarak genişlemeye devam ediyor. Son detaylar ise yapay zekanın Chrome ile entegre olacağını gösterdi.

iOS kullanıcıları Gemini'a Google Arama uygulamasının üst kısmından erişebiliyor. Kullanıcılar ister standart isterlerse Gemini destekli arama yapabiliyor. Masaüstü Chrome tarayıcısı ise artık adres çubuğunda Gemini desteği sunacak.

73 8 37 4 8784

Google'ın açıklamasına göre kullanıcılar, Chrome'da @gemini yazarak doğrudan yapay zekaya soru sorabilecek. Bu, yer imleri, geçmiş ve tarayıcı sekmeleri için mevcut kısayollarında Gemini ile kullanılacağını gösteriyor.

Google ayrıca Gemini için uzantı özelliğini de geliştirdi. Kullanıcıların belirli uzantılar aracılığıyla Gemini'da sorgular yapmasını sağlayan bu destek, artık daha fazla dil için kullanılabilir olacak.

Öte yandan Chrome; @gmail gibi basit komutlar aracılığıyla popüler Google hizmetlerindeki verilere doğrudan erişebilecek. Bu da uzantılarını tarayıcıda daha fazla kullanışlı olmasını sağlayacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Google yapay zekası Gemini ne kadar başarılı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Chrome, Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Chrome'a entegre ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
12:51 Şanlıurfa’da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi Şanlıurfa'da tarlalara gömülü 351 kayıt dışı trafo tespit edildi
11:33 Saraçhane’de arbede Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
12:48 MYK’dan “değişim“ mesajı çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı MYK'dan "değişim" mesajı çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarına kongre talimatı
11:54 Erkan Baş’tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma Erkan Baş'tan yürüyüşe müdahale eden polise tepki: Bana bağırma
11:33 Yazar Paul Auster hayatını kaybetti Yazar Paul Auster hayatını kaybetti
11:11 Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı Eski eş dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 15:36:04. #1.12#
SON DAKİKA: Google, yapay zeka asistanı Gemini'yi Chrome'a entegre ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement