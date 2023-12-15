Google, yapay zeka modeli Gemini Pro\'yu tanıttı

OpenAI'ın 2022'de ChatGPT'yi kullanıma sunmasıyla yapay zeka alanında kıyasıya bir yarış başladı. Bu süreçte Google Bard gibi sohbet robotları piyasaya sürülürken, kısa bir süre önce Google'dan konuyla ilgili yeni bir hamle daha geldi. Google, geçen hafta duyurduğu yapay zeka modeli Gemini'nin gelişmiş ve ücretli sürümünü tanıttı. İşte Gemini Pro özellikleri!

Google Gemini Pro özellikleri

Google'ın Gemini Pro yapay zeka modelinin ana odak noktası geliştiriciler ve kurumsal işletmeler olarak belirlendi. Aslında buna tek bir ürün olarak bakmak doğru olmaz, zira açıklanan bilgilere göre bu noktada Ultra, Pro ve Nano olmak üzere üç farklı versiyonu mevcut olan bir paket karşımıza çıkıyor.

Yeni yapay zeka dili Gemini AI ile kullanılabiliyor ve 32 bin bağlam penceresi sunabiliyor. Dahası, 38 farklı dilde hizmet verebiliyor ve 180'den fazla ülkede kullanılabiliyor. Hatta Türkiye de bu ülkeler arasında yer alıyor. Arama, link gömme, anlamsal erişim, özel bilgileri kullanabilme ve sohbet gibi işlevleri de kullanıcılara sunabilen ürünün SDK'sı (yazılım geliştirme kiti) Python, Android (Kotlin), Node.js, Swift ve JavaScript desteklerine de ev sahipliği yapıyor.

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Google Gemini Pro'nun ücretsiz sürümü dakikada 60 istekle sınırlandırılıyor. Bununla birlikte ücretli versiyonda ise; her 1.000 karakterlik girdi için $0,00025, 1.000 karakterlik çıktı için $0,0005 ve görsel başına ise $0,0025 ödeme yapılması gerekecek.

Yeni yapay zeka modeliyle ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde;

"Gemini'nin artık geliştiriciler ve kuruluşlar tarafından erişilebilir olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Yeteneklerini geliştirmeye devam ettikçe, değerli geri bildirimleriniz performansının artırılmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. Gemini ile oluşturduğunuz yenilikçi çözümlere tanık olmak için sabırsızlanıyoruz."

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