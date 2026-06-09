Görüntüleme hizmetlerinde erişim sorunu büyüyor

Türkiye'nin 6G hazırlıkları uluslararası teknoloji devlerinin de odağındaSağlık sisteminde en kritik alanlardan biri olan tıbbi görüntüleme hizmetlerinde erişim sorunları giderek daha belirgin hale geliyor. MR, tomografi ve ileri radyolojik tetkiklerde artan talep, özellikle büyük şehirlerde randevu sürelerinin uzamasına ve hizmet yoğunluğunun artmasına neden oluyor. Sağlık otoriteleri ve sektör temsilcileri, bu durumun hem tanı süreçlerini geciktirdiğini hem de sağlık hizmetlerinin genel verimliliğini etkilediğini belirtiyor. Görüntüleme altyapısındaki kapasite ve yönetim eksiklikleri ise tartışmaların merkezine yerleşmiş durumda.

Özel Karataş Hastanesi Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Radyoloji Uzmanı ve sağlık yatırımları yöneticisi Dr. Ümit Derundere bilgi verdi.

“Sorun sadece cihaz sayısı değil, sistem yönetimi”

Ümit Derundere, görüntüleme hizmetlerindeki erişim sorununun yalnızca cihaz eksikliğinden kaynaklanmadığını, asıl meselenin sistem planlaması ve kaynak yönetimi olduğunu belirtiyor. Derundere, kariyerinde Özel Karataş Hastanesi ve Radyotek Görüntüleme Merkezi gibi sağlık kuruluşlarının kurulum ve yönetim süreçlerinde görev alarak Türkiye’nin farklı bölgelerinde sağlık altyapısının geliştirilmesine katkı sağladı.

Gaziantep ve İzmir merkezli sağlık yatırımlarında MR ve ileri görüntüleme altyapılarının kurulmasında aktif rol alan Derundere, sağlık hizmetlerinin modern teknolojiyle entegre edilmesinin kritik önem taşıdığını ifade ediyor.

“Yoğunluk, doğru planlanmazsa sistem tıkanır”

Derundere’ye göre özellikle kamu ve özel sağlık sistemlerinin birlikte çalıştığı yapılarda talep yönetimi doğru kurgulanmadığında erişim sorunu kaçınılmaz hale geliyor. Bu durumun hem hasta memnuniyetini hem de tanı süreçlerinin hızını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji uzmanlık eğitimi alan Derundere’nin, hem klinik tıp pratiği hem de sağlık yatırımları alanındaki deneyimi nedeniyle değerlendirmelerine yer verildiği belirtiliyor. Türk Tabipler Birliği ve Türk Radyoloji Derneği üyelikleri bulunan Derundere’ye göre görüntüleme hizmetlerinde sürdürülebilir çözüm, yalnızca teknoloji yatırımıyla değil, aynı zamanda doğru kapasite yönetimiyle mümkün hale geliyor.

Kübra Çolakbüyük