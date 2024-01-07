 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Govee ile Evinizdeki TV'ye Ambilight Ekleyin - Son Dakika
Üye Girişi

Govee ile Evinizdeki TV'ye Ambilight Ekleyin

Evinizdeki TV'nin akıllı ambiyans özellikleri yoksa Govee'nin ürünleri ile tam bir renk şöleni oluşturmanız mümkün. Govee akıllı aydınlatma ürünlerini denedik, 15 yıllık televizyona Ambilight kattık. Govee Envisual Renk Eşleştirme Teknolojisi, ev eğlence deneyiminizi benzersiz bir seviyeye taşımak için tasarlanmış akıllı bir çözüm. Govee T3 Lite kamerası, TV ekranınızdaki renk tonlarını zeki bir şekilde algılar ve bu renkleri arka ışıklandırmanıza otomatik olarak yansıtarak TV izlerken sizi oyunun içine çekiyor. Alexa veya Google Assistant ile entegre olan cihaz, basit sesli komutlarla ışıkları açıp/kapatmanızı, renkleri değiştirmenizi veya parlaklığı istediğiniz seviyeye getirmenizi sağlar. Govee T3 Lite TV arka ışıkları, 55-65 inç düz ekran TV'ler için ideal bir çözüm sunar. Ancak belirtilmelidir ki, bu arka ışık, kavisli TV'lerle optimize edilmemiş. Govee T3 Lite, ev eğlencesi deneyiminizi zenginleştirmek ve TV izleme, oyun oynama veya müzik dinleme deneyimlerinizi sıradışı hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir çözüm sunuyor. Işıklandırma teknolojisinin getirdiği yenilikçi özelliklerle, evinizdeki her anı daha canlı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Govee ile Evinizdeki TV\'ye Ambilight Ekleyin
07.01.2024 - 00:29,
Abone Ol

Evinizdeki TV'nin akıllı ambiyans özellikleri yoksa Govee'nin ürünleri ile tam bir renk şöleni oluşturmanız mümkün. Govee akıllı aydınlatma ürünlerini denedik, 15 yıllık televizyona Ambilight kattık.

15 yıllık televizyona Ambilight yapmak?

Govee ürünlerinden satın almak için: https://bit.ly/3S9Ikn4 & https://bit.ly/3HaKtse

Govee Envisual Renk Eşleştirme Teknolojisi, ev eğlence deneyiminizi benzersiz bir seviyeye taşımak için tasarlanmış akıllı bir çözüm. Govee T3 Lite kamerası, TV ekranınızdaki renk tonlarını zeki bir şekilde algılar ve bu renkleri arka ışıklandırmanıza otomatik olarak yansıtarak TV izlerken sizi oyunun içine çekiyor.

Eller serbest kontrol, ışıklarınızı yönetmenin ve TV deneyiminizi kişiselleştirmenin yeni bir yolunu sunuyor. Alexa veya Google Assistant ile entegre olan cihaz, basit sesli komutlarla ışıkları açıp/kapatmanızı, renkleri değiştirmenizi veya parlaklığı istediğiniz seviyeye getirmenizi sağlar. Bu pratik özellik, zamandan tasarruf ederken istediğiniz atmosferi hızla oluşturmanıza yardımcı oluyor.

Govee T3 Lite TV arka ışıkları, 55-65 inç düz ekran TV'ler için ideal bir çözüm sunar. TV'nizin her köşesinden yayılan dinamik renkler, favori programlarınızı izlerken sizi içine çeker ve sıradan bir izleme deneyimini unutulmaz hale getirir. Ancak belirtilmelidir ki, bu arka ışık, kavisli TV'lerle optimize edilmemiş.

Govee T3 Lite, ev eğlencesi deneyiminizi zenginleştirmek ve TV izleme, oyun oynama veya müzik dinleme deneyimlerinizi sıradışı hale getirmek için özel olarak tasarlanmış bir çözüm sunuyor. Işıklandırma teknolojisinin getirdiği yenilikçi özelliklerle, evinizdeki her anı daha canlı ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
YORUMLAR

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Govee ile Evinizdeki TV'ye Ambilight Ekleyin - Son Dakika


00:18
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38
AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15
AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59
Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34
İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32
AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13
Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34
İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı

Son Dakika
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
23:38 AK Parti İstanbul, yerel seçim şarkısını açıkladı: Çoğu Bitti Azı Kaldı
23:15 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını Turgut Altınok'a tebliğ etti
22:59 Murat Kurum'un aday olarak açıklanmasının ardından Tevfik Göksu'dan dikkat çeken paylaşım: Çoğu gitti azı kaldı
22:34 İBB adayı Kurum'dan ilk sözler! Ekibine yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü
22:32 AK Parti'nin adayları kulislerden sızdı: İstanbul'da Murat Kurum, Ankara'da Turgut Altınok aday
22:13 Arda Güler, Real Madrid'de ilk kez 11'de
21:34 İstanbul'da dini değerleri aşağılayan paylaşımlar yapan şüpheli tutuklandı
21:22 AK Parti, İstanbul Belediye Başkanı adaylığını Murat Kurum'a tebliğ etti
20:41 Kayseri'de amatör futbol maçında çıkan kavgada 2 oyuncu bıçakla yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 01:49:16. #1.11#
SON DAKİKA: Govee ile Evinizdeki TV'ye Ambilight Ekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement