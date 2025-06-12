Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var - Son Dakika
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Teknoloji

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
12.06.2025 12:26
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Sosyal medya yayınlarında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında sanal kasalar açtıkları ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettikleri iddia edilen ve operasyonla gözaltına alınan 10 fenomenin kimliği belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yüksek takipçili bazı fenomenlerin sosyal medya uygulamaları olan 'twitch, youtube, instagram ve tiktok' yayınları sırasında 'Key Drop' adlı siteden dijital oyun adı altında; yayıncıların diğer kullanıcılarla birlikte oyundan kazandıkları eşyaları paraya dönüştürmek adına sanal kasalar açtığı ve haksız kazanç sağlayarak kumar oynamaya teşvik ettiği iddia edildi.

19 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında 19 şüpheliyi yakalamak için eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 5 şüphelinin yurtdışında olduğu, 2 şüphelinin şehir dışında olduğu ve 1 şüphelinin ise firari durumda olduğu öğrenildi. 1 şüphelinin ise adliyeye geleceği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN FENOMENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni oldukları belirtilen Tolunay Ören, Eray Can Özkenar, Ferhat Can Dama, Kemal Can Parlak, Ömer Faruk Karataş, Mert Kancefer, Furkan Burak Bayrak, Duru Batır, Necati Akçay ve Ferit Karakaya'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
Kemal Can Parlak
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
Ferit Karakaya
Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var
Duru Batır

Sosyal Medya, Operasyon, Teknoloji, 3-sayfa, Hukuk, Oyun, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gözaltına alınan 10 fenomenin kimlikleri belli oldu! İçlerinde tanıdık isimler var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Şeref Yazıcıoğlu :
    Fenomenler midemi bulandırıyor 122 1 Yanıtla
  • Vadaa:
    hepsini paketleyin yatsınlar 20 sene 90 3 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    tatlı tatlı yemenin, acı acı s*çması var..! 58 1 Yanıtla
  • Furkan Colak:
    Aynen kanka sadece oturdukları yerden oyun oynayıp ve video cekerek kıçı kıytırık bir asitli içecekler markası sponsoru ile milyonlar kazanıyorlar aynen?? 39 2 Yanıtla
  • Rena Tekstil:
    Gençleri uyarma yapıyoruz ama kafalarını çabuk çeliyorlar böyle olunca bunların ekmeği yağ içinde. Umarım daha ileri tedbirler alınır 34 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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