Rockstar Games, uzun süredir oyun dünyasının sabırsızlıkla beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6) için ilk tanıtım videosunu birkaç ay önce YouTube'da paylaştı. Bu tanıtım fragmanı ile oyunun 2025'te piyasaya sürüleceği duyurulmuşken, videonun her bir sahnesi oyuncular tarafından büyük bir dikkatle izlendi ve pek çok çarpıcı detay ortaya çıktı. Bu detaylar ile birlikte beklentiler de giderek arttı.
Geçtiğimiz günlerde ise GTA 6 çıkış tarihi için dikkat çeken bir söylenti ortaya atıldı. Buna göre Rockstar Games'in geliştirme çalışmalarında geri kalmış olabileceği ve bu doğrultuda oyunun 2026'ya ertelenme ihtimali olduğu iddia edildi. Ancak kısa süre önce ortaya çıkan detaylar ile birlikte herhangi bir gecikme durumunun olmadığı söylendi. İşte ayrıntılar…
GTA 6 çıkış tarihi için 2026 iddiası doğru olmayabilir
Oyunun ertelendiğine dair iddia, oyun dünyasında büyük ses getirdi. Hatta Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'ın hisse değerleri bile düştü. Akabinde oyun dünyasının güvenilir kaynaklarından Insider-Gaming, oyunun geliştirme süreci hakkında bilgi sahibi olan bazı kaynaklardan bilgi talep etti.
Gelen bilgiler ise oyunun ertelendiği iddiasını yalanladı. Buna göre GTA 6'nın geliştirme programında herhangi bir gecikme durumu olmadığı ve çalışmaların olması gerektiği gibi ilerlediği söylendi. Buna göre şimdilik önemli bir değişiklik yaşanmadığını söyleyebiliriz. Yani GTA 6 çıkış tarihi için 2025 yılı planlanıyor. Ancak henüz net bir tarih açıklanmış değil.
Intel ve AMD endişeli! Qualcomm'un ilk bilgisayar işlemcisi, oyun testinde şov yaptı
Rockstar Games, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla ofisten çalışma sistemine geri döndü. Aktarılan bilgilere göre GTA 6 için şu anda 1000'den fazla kişi çalışıyor. Bu doğrultuda yeni oyundan beklentiler bir hayli büyük. Her yeni gelişme, oyuncularda merak uyandırıyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? GTA 6'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › GTA 6 çıkış tarihi için 2026 iddiası doğru olmayabilir - Son Dakika
Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere Parçalanma Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı. CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Proje tamamlandığında deney süresi kısalacak ve deney çözünürlüğü artacak.
Sevilen Fransız otomobil markası Renault, 2024 yılında yenilenen modelleriyle dikkat çekiyor. Yeni Clio, Megane E-Tech, Austral gibi modellerin fiyatları da merak ediliyor. İşte 2024 Renault fiyat listesi...
Leroy Patterson adındaki bir oyun meraklısı, Xbox için özel olarak üretilen ve Burger King tarafından 2006 yılında piyasaya sürülen 'Sneak King' oyununun tam 2 bin 706 kopyasını topladı. Bu oyun, Burger King reklamı yapmak için oluşturulmuş ve yalnızca 3,99 dolara satışa sunulmuştu. Patterson'ın bu olağandışı hobiye olan ilgisi, onun sıradışı karakteriyle de uyumlu. Leroy Patterson, hayatını hem dublörlük hem de profesyonel güreşçilik yaparak sürdürüyor. Bu tutkulu koleksiyoncu, 2 bin 700'den fazla oyun kopyasını toplayarak dikkatleri üzerine çekti. Patterson ve arkadaşı Bobby Ramos, YouTube'da paylaştıkları videolarla eski Sneak King oyunlarını bulma macerasına çıktılar. Patterson, bu oyunların bir gün değerlenebileceğine veya en azından eğlenceli bir hikaye oluşturacağına inanıyor. Bu ilginç hikayede, Sneak King gibi nadir bulunan ve özel olarak üretilmiş oyunlar, zamanla koleksiyon değeri kazanabiliyor. Patterson'ın bu ilginç hobiye olan tutkusu, belki de gelecekte bu oyunların değerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak. Bu koleksiyon, belki de sıradan bir hobiden çok daha fazlasını ifade ediyor: Bir insanın ilgi alanına olan derin bağlılığını ve o alanın zaman içinde nasıl bir değer kazanabileceğini. Patterson, bu nadir oyun kopyalarıyla hem eğlenceli bir hikaye yaratmış hem de gelecekte muhtemel bir koleksiyon değeri beklentisi içinde. Oyun dünyası, Patterson gibi karakterler sayesinde renkleniyor ve her zaman sürprizlere açık bir alan olarak kalmaya devam ediyor. Peki sizin de enteresan koleksiyonlarınız oldu mu? Aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
Eylül 2021'de tanıtılan 6. nesil iPad mini sonrasında gözler bu yıl tanıtılacak yeni modele çevrildi. 2024'ün üçüncü çeyreğinde tanıtılacağı tahmin edilen yeni iPad mini (7. nesil) teknik özellikleri netleşiyor. Yeni model, jelly scrolling sorununu çözmek için geliştirilmiş bir ekrana sahip olacak. Ayrıca Liquid Retina IPS LCD ekran, A16 Bionic işlemci ve daha gelişmiş bir kamera gibi özelliklere sahip olacak.
Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), zararlı yazılım yaydığı gerekçesiyle DistroWatch'a erişim engeli getirdi. DistroWatch, Linux dağıtımlarını inceleyen bir platform olarak biliniyor ve ülkemizde de popüler bir site olarak ziyaret ediliyor.
Xiaomi, 50 bin siparişle rekor kıran SU7 modeli sayesinde elektrikli otomobil pazarına hızlı bir giriş yapacak. Şirket, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için 2024 yılında elektrikli SUV modelini tanıtacak. Çinli şirketlerin çoğunun ilk modelleri SUV olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi SU7 modeli ise fiyat/performans odaklı olarak 3 farklı varyant ile sunulacak.
ASELSAN Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve ASELSAN Konya işbirliğiyle iki modern bilgisayar laboratuvarı ve teknolojik cihazların yer aldığı bir atölye ile donatıldı. Okul, öğrencilere yenilikçi çözümler üretebilme yeteneği kazandırmak için çeşitli proje ve uygulamalı eğitim programları sunuyor. Bu yatırımlarla öğrencilerin savunma sanayisi alanında yetkinlik kazanması ve ülkenin geleceğinde etkili olması hedefleniyor.
ANKA Haber Ajansı, CHP'nin sandık sonuçlarını ve oy kullanma günü yaşanacak tüm gelişmeleri takip edeceği dijital seçim takip ve çağrı merkezini görüntüledi. Okullardan, ilçe ve il seçim merkezlerinden Ankara'ya akacak on binlerce sandık sonucunu bir araya getirecek dijital takip merkezi dördüncü ve son tatbikatını ANKA Haber Ajansı'na açtı. Seçim gecesi hukuki itirazlar ya da parti örgütünün yaşayabileceği her türlü soruna karşı görev başında olacak çağrı merkezi için de CHP'nin Parti Meclisi toplantılarının yapıldığı salon organize edildi. Hem dijital takip üssü hem de seçim günü için yapılan tüm hazırlıklar hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın 31 Mart seçimleri için hiçbir eksikleri kalmadığını vurguladı. Çok deneyimli ve bu alada rüştünü ispat etmiş bir ekiple çalıştıklarını anlatan Okakın, "Sektörel deneyimi çok yüksek, seçim güvenliğinin dijital altyapısında oluşabilecek tüm alternatif tabloya hazırlık deneyimi de bulunan kimselerle, güçlü bir kadroyla büyük, özverili, eksiksiz bir çalışmayı hep birlikte inşa ettik. Bu konuda hiçbir şüphemiz yok” dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?