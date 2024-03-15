Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor

Gümüşhane\'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor

Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor. Proje kapsamında Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, yapay zeka destekli projelerin gelecekte önemli olacağını belirtti. Öğrencilerden Halil İbrahim Nas ise yüz tanıma projesi geliştirerek kapı açma sorununu çözdüğünü söyledi.

15.03.2024 14:50  Güncelleme: 14:51
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??????? Gümüşhane'de, GÜMÜŞKOD Kodlama Projesi kapsamında 29 atölyede ortaokul öğrencileri kodlama öğreniyor.

Kentte 2017'de hayata geçirilen proje çerçevesinde atölye oluşturulan 29 okuldan biri olan Atatürk Ortaokulu'nda görevli bilişim teknolojileri öğretmeni Züleyha Kork Salantur, AA muhabirine, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle proje geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Eğitimlere kodlamanın yanı sıra yapay zekayı da eklediklerini belirten Salantur, çeşitli yüz tanıma teknolojileri üzerine çalıştıklarını anlattı.

Salantur, önceki yıllarda TEKNOFEST'e çeşitli projelerle katıldıklarını ifade ederek, "Fakat bu yıl ki projemiz yapay zekayla birleştirilmiş bir proje. Akıllı araçlar projemiz için başvurumuzu yaptık. Projemiz kabul edildiğinde geliştirip TEKNOFEST yarışmasına katılacağız." dedi.

Yapay zekanın hayatın önemli bir parçası olacağına işaret eden Salantur, gelecekte yapay zeka destekli projeler yapılacağını öngörerek, öğrencilerin yapay zeka çalışmalarına önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Halil İbrahim Nas, okuldaki eğitimlerle kendini geliştirdiğini söyledi.

Kodlamaya, ağabeyinin çalışmalarını görerek merak sardığını belirten Nas, "Bu sene de yapay zekayla ilgili çalışmalar yapmaya başladım. Yüz tanıma projesi yapıyorum, kamera yüzümü görünce kapı açılıyor. Anahtarımı hep bir yerlerde unutuyordum. Bu nedenle bende böyle bir çalışma yapmaya karar verdim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Gümüşhane, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Gümüşhane'de ortaokul öğrencileri kodlama ve yapay zeka eğitimi alıyor - Son Dakika

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