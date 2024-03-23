Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor

Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor

University of Surrey, University of Cambridge, Çin Bilimler Akademisi, Xidian Üniversitesi ve Zhengzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürebilecek yeni bir tür çift taraflı solar panel geliştirdi. Bu yeni güneş panelleri, karbon nanotüpler kullanılarak geliştirildi ve bu sayede üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş sağlandı. Nanotüpler, panellerin hem ön hem de arka yüzeylerindeki elektrotlarda kullanılıyor. Bu nanotüplerin çapı sadece 2,2 nanometre ve 45 bin tanesi bir araya getirildiğinde bile bir kağıt parçasından daha ince bir yapı oluşturuyor. Buna rağmen, bu paneller metrekare başına 36 milliwatt elektrik üretebiliyor. Bu da metrekare başına yaklaşık 360 watt'a denk geliyor. Geleneksel güneş panelleri metrekare başına yaklaşık 200 watt üretiyor. Bu yeni tür çift taraflı solar panellerin geleneksel güneş panellerinden birkaç önemli farkı var: Karbon nanotüpler kullanımı, düşük maliyet, yüksek verimlilik, çift taraflı enerji üretimi ve geniş uygulama alanları. Bu farklar, bu yeni panellerin güneş enerjisi sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu güneş paneli alternatifi, güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir atılım oluşturuyor ve çevreye duyarlı enerji çözümlerinin daha geniş ölçekte kullanılmasını teşvik ediyor. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek verimlilik sunan bu teknoloji, güneş enerjisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

23.03.2024 20:32  Güncelleme: 20:33
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University of Surrey, University of Cambridge, Çin Bilimler Akademisi, Xidian Üniversitesi ve Zhengzhou Üniversitesi'nden bilim insanları, geleneksel güneş panellerinin maliyetlerini yüzde 70 oranında düşürebilecek yeni bir tür çift taraflı solar panel geliştirdi.

Güneş panelinde yeni dönem: Yeni alternatif ile maliyetler yüzde 70 azalıyor

Bu yeni güneş panelleri, karbon nanotüpler kullanılarak geliştirildi ve bu sayede üretim maliyetlerinde büyük bir düşüş sağlandı. Nanotüpler, panellerin hem ön hem de arka yüzeylerindeki elektrotlarda kullanılıyor.

Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor

Bu nanotüplerin çapı sadece 2,2 nanometre ve 45 bin tanesi bir araya getirildiğinde bile bir kağıt parçasından daha ince bir yapı oluşturuyor. Buna rağmen, bu paneller metrekare başına 36 milliwatt elektrik üretebiliyor. Bu da metrekare başına yaklaşık 360 watt'a denk geliyor. Geleneksel güneş panelleri metrekare başına yaklaşık 200 watt üretiyor.

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Bu yeni tür çift taraflı solar panellerin geleneksel güneş panellerinden birkaç önemli farkı var:

Karbon nanotüpler kullanımı: Geleneksel güneş panelleri genellikle silikon bazlı malzemeler kullanırken, bu yeni alternatif panellerde karbon nanotüpler kullanılıyor. Bu nanotüplerin çapı sadece 2,2 nanometre ve yüksek elektrik üretimi için optimize edilmiş.

Düşük Maliyet: Karbon nanotüplerin kullanımı, bu panellerin geleneksel solar panellere göre yüzde 70 daha ucuz olmasını sağlıyor. Bu, üretim ve malzeme maliyetlerinde önemli bir düşüş anlamına geliyor.

Yüksek Verimlilik: Bu alternatif paneller, çift taraflı olmaları ve nanotüpler sayesinde arka yüzeyde yüzde 97'ye varan verimlilikle enerji üretiyor. Geleneksel güneş panelleri, genellikle ön yüzeyde yüzde 75 ile yüzde 95 arasında verimlilik gösteriyor.

Çift Taraflı Enerji Üretimi: Bu paneller, hem ön hem de arka yüzeylerde enerji üretebilir şekilde tasarlanmış. Bu, onların güneş ışığını daha etkili bir şekilde yakalayıp dönüştürmelerine olanak tanıyor.

Geniş Uygulama Alanları: Bu panellerin geliştirilmesi, güneş enerjisini daha verimli ve ekonomik bir şekilde kullanma imkanı sunuyor, bu da onların çeşitli ortamlarda ve koşullarda kullanımını artırabilir.

Bu farklar, bu yeni panellerin güneş enerjisi sektöründe oyunun kurallarını değiştirebilecek potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Çift taraflı solar paneller yeni bir konsept olmasa da, bu nanotüplerle donatılmış alternatif paneller, arka yüzeyde çok daha fazla verimlilik sunuyor. Bu, direkt güneş ışığını ve çevresel yayılım ışığını etkin bir şekilde enerjiye dönüştürebilmelerini sağlıyor.

Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor

Bu güneş paneli alternatifi, güneş enerjisi teknolojisinde önemli bir atılım oluşturuyor ve çevreye duyarlı enerji çözümlerinin daha geniş ölçekte kullanılmasını teşvik ediyor. Daha düşük maliyetlerle daha yüksek verimlilik sunan bu teknoloji, güneş enerjisinin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip.

Bu araştırmanın tam sonuçlarını Nature Communications bilim dergisinde bulabilirsiniz. Siz bu yeni teknoloji hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Güneş Panelinde Yeni Dönem: Yeni Alternatif ile Maliyetler Yüzde 70 Azalıyor - Son Dakika

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