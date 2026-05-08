Güvenli İnternet Kullanımı 55 Milyona Ulaştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor." dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Maarifin Işığında Dijital Gelecek" konulu konferansta lise öğrencileriyle bir araya gelen Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, veri güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulayan Karagözoğlu, "Hayatımıza kattığımız her alışkanlıkta bizim şunu gözetmemiz lazım. Bu alışkanlık bana zarar veriyor mu, beni toplumdan uzaklaştırıyor mu, bana yararı ile zararı dengesi arasında neredeyim ben? Yani teknolojiye evet ama teknolojiyi belli kontroller altında bizim yönetmemiz lazım. Bunu yaparken BTK olarak ailelerimize, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz var. Mesela, güvenli internet hizmeti. Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor. Bu hizmet zararlı içerik barındıran siteleri bir anlamda kapatıyor. Böylelikle kendinizi koruyacak bir kalkan sağlıyor güvenli internet." diye konuştu.

Zararlı içeriklerle mücadelede bazı düzenlemelerin söz konusu olduğunu dile getiren Karagözoğlu, "15 yaş altı sosyal medya kullanımında kimlik doğrulama gibi konular gündemde. Bu çalışmaların hedefi toplumun farkında olmadan bir yere kanalize edilmesini engellemek. Oyun platformları ya da farklı mecralarda maalesef olay sadece oyun değil. Orada karşınızdaki kişi ya da kişilerle belli bir hukuk kuruyorsunuz ve bazen o kişinin söylediği şeyi yapabiliyorsunuz. Bir görev kavramını farkında olmadan size yükleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital dünyanın bir çok risk barındırdığını anlatan Karagözoğlu, "Şunu hiç unutmamamız lazım. Dijitalde her şey bir izdir. Ardımızda iz olarak ne bıraktığımız noktasında çok dikkatli olmamız lazım. Gün gelir buradaki herhangi bir arkadaşımız ilerde çok önemli bir bürokrat olabilir, çok önemli bir yere gelebilir ama o, arkada bıraktığı bagajda bıraktığı şey ilerde ona çelme takabilir. O yüzden olabildiğinizce dikkatli olun. Neyi, kiminle paylaştığınıza, konuştuğunuza çok dikkat edin." dedi.

Yapay zekayı kullanan olmanın önemini ifade eden Karagözoğlu, "Yapay zeka konusu bütün ülkelerin gündeminde bir konu. Yapay zeka konusunda o zekanın sahibinin kim olduğuna bakmak lazım. Hangi kültürden besleniyor, hangi kültüre beni yöneltiyor, onun söylediği cevap benim kültürümle uyuşuyor mu? Baktığımızda birçok yerde uyuşmuyor. Çünkü o başka bir kaynaktan besleniyor. Benim kaynaklarımdan çok nadir faydalanıyor. Bizim kendi yapay zekamıza sahip olmamız lazım. Kendi yapay zekamız mutlaka olmalı. Yapay zekayı en iyi kullanan olmalıyız. Fikir gücüyle, insani faktörünüzle sizin yönlendireceğiniz alanlar geleceğin alanları olacak. Kas gücü artık bitti. Kas gücü bir yere kadardı. Artık beyin gücü var. benim beynimi kullandıran alanlar ilerisi için makbul alanlar onlar olacak." diye konuştu.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise konuşmasında Karagözoğlu'na konferansa katılması dolayısıyla teşekkür etti.