Güvenli İnternet Kullanımı 55 Milyona Ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Güvenli İnternet Kullanımı 55 Milyona Ulaştı

08.05.2026 16:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BTK Başkanı Karagözoğlu, güvenli internet hizmetinin 55 milyon kullanıcıya ulaştığını ve veri güvenliğine dikkat çekti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, "Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor." dedi.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda düzenlenen "Maarifin Işığında Dijital Gelecek" konulu konferansta lise öğrencileriyle bir araya gelen Karagözoğlu, burada yaptığı konuşmada, veri güvenliğinin önemine dikkati çekti.

Teknolojinin doğru kullanımının önemini vurgulayan Karagözoğlu, "Hayatımıza kattığımız her alışkanlıkta bizim şunu gözetmemiz lazım. Bu alışkanlık bana zarar veriyor mu, beni toplumdan uzaklaştırıyor mu, bana yararı ile zararı dengesi arasında neredeyim ben? Yani teknolojiye evet ama teknolojiyi belli kontroller altında bizim yönetmemiz lazım. Bunu yaparken BTK olarak ailelerimize, sizlere sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz var. Mesela, güvenli internet hizmeti. Şu anda yaklaşık 55 milyon kullanıcı güvenli internet hizmetinden yararlanıyor. Bu hizmet zararlı içerik barındıran siteleri bir anlamda kapatıyor. Böylelikle kendinizi koruyacak bir kalkan sağlıyor güvenli internet." diye konuştu.

Zararlı içeriklerle mücadelede bazı düzenlemelerin söz konusu olduğunu dile getiren Karagözoğlu, "15 yaş altı sosyal medya kullanımında kimlik doğrulama gibi konular gündemde. Bu çalışmaların hedefi toplumun farkında olmadan bir yere kanalize edilmesini engellemek. Oyun platformları ya da farklı mecralarda maalesef olay sadece oyun değil. Orada karşınızdaki kişi ya da kişilerle belli bir hukuk kuruyorsunuz ve bazen o kişinin söylediği şeyi yapabiliyorsunuz. Bir görev kavramını farkında olmadan size yükleyebiliyor." ifadelerini kullandı.

Dijital dünyanın bir çok risk barındırdığını anlatan Karagözoğlu, "Şunu hiç unutmamamız lazım. Dijitalde her şey bir izdir. Ardımızda iz olarak ne bıraktığımız noktasında çok dikkatli olmamız lazım. Gün gelir buradaki herhangi bir arkadaşımız ilerde çok önemli bir bürokrat olabilir, çok önemli bir yere gelebilir ama o, arkada bıraktığı bagajda bıraktığı şey ilerde ona çelme takabilir. O yüzden olabildiğinizce dikkatli olun. Neyi, kiminle paylaştığınıza, konuştuğunuza çok dikkat edin." dedi.

Yapay zekayı kullanan olmanın önemini ifade eden Karagözoğlu, "Yapay zeka konusu bütün ülkelerin gündeminde bir konu. Yapay zeka konusunda o zekanın sahibinin kim olduğuna bakmak lazım. Hangi kültürden besleniyor, hangi kültüre beni yöneltiyor, onun söylediği cevap benim kültürümle uyuşuyor mu? Baktığımızda birçok yerde uyuşmuyor. Çünkü o başka bir kaynaktan besleniyor. Benim kaynaklarımdan çok nadir faydalanıyor. Bizim kendi yapay zekamıza sahip olmamız lazım. Kendi yapay zekamız mutlaka olmalı. Yapay zekayı en iyi kullanan olmalıyız. Fikir gücüyle, insani faktörünüzle sizin yönlendireceğiniz alanlar geleceğin alanları olacak. Kas gücü artık bitti. Kas gücü bir yere kadardı. Artık beyin gücü var. benim beynimi kullandıran alanlar ilerisi için makbul alanlar onlar olacak." diye konuştu.

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise konuşmasında Karagözoğlu'na konferansa katılması dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Güvenli İnternet Kullanımı 55 Milyona Ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi Fransa’nın amiral gemisi Charles de Gaulle Kızıldeniz’e gönderildi
Rusya’dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev’i terk edin Rusya'dan ateşkes uyarısı: Uyulmazsa Kiev'i terk edin
Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde Mardin 1969 Spor, 18 yıllık hasretine son vermenin peşinde
Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor Brenda Castillo, Fenerbahçe için geliyor
Yine yaptı babalığını Fatih Terim, Arda Turan’ı yalnız bırakmadı Yine yaptı babalığını! Fatih Terim, Arda Turan'ı yalnız bırakmadı
Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi Berber koltuğunda kanlı hesaplaşma, satırlı saldırgana keserle direndi

17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:33
Şanlıurfa’da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
Şanlıurfa'da husumetli iki grubun kavgası kanlı bitti: 3 ölü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 17:48:30. #7.13#
SON DAKİKA: Güvenli İnternet Kullanımı 55 Milyona Ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.