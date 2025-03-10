Hacker grubu, X\'e siber saldırıyı üstlendi

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te sabah saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşandı. X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk siber saldırı olduğunu açıkladı.

X'E SİBER SALDIRIYI ÜSTLENDİLER

Sorun hala tam olarak çözülemezken, siber saldırı Newsweek'in aktardığına göre, 'Dark Storm Team' adlı hacker grubu saldırıyı üstlendi. Hacker grubunun Telegram kanalında yapılan paylaşımda, X platformuna yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı nedeniyle platforma erişimin kesildiğini belirtildi.