Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'te sabah saatlerinden itibaren erişim sıkıntısı yaşandı. X'in sahibi milyarder iş insanı Elon Musk siber saldırı olduğunu açıkladı.
Sorun hala tam olarak çözülemezken, siber saldırı Newsweek'in aktardığına göre, 'Dark Storm Team' adlı hacker grubu saldırıyı üstlendi. Hacker grubunun Telegram kanalında yapılan paylaşımda, X platformuna yönelik bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiği ve bu saldırı nedeniyle platforma erişimin kesildiğini belirtildi.
Son Dakika › Teknoloji › Hacker grubu, X'e siber saldırıyı üstlendi - Son Dakika
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