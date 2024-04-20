Oyun dünyasının sevilen bağımsız yapımlarından biri olan Hades, ikinci oyunuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Bir süredir resmi açıklamalarla gündemde olan oyun, nihayet teknik testleri başlatıyor. Hades 2 teknik testleriyle oyunu deneyebileceksiniz.
Hades 2 teknik testlerine nasıl katılırım?
Supergiant Games, Hades 2 teknik testlerinin resmen başladığını açıkladı. Bu kapsamda Steam üzerinden belirli sayıda oyuncu alacaklarını ifade etti. Oyuncular, Steam mağaza sayfasına gidip "Erişim İste" butonuna tıklayarak kayıt olabilecek.
Teknik testin amacı, oyunu erken erişime açmadan önce yazılımsal bir sorun olup olmadığını görmek olacak. Teste katılmaya hak kazanan oyuncular; oyun içi araçlar aracılığıyla sorunları doğrudan geliştiriciye bildirebilecek.
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Supergiant Games, oyun içerisinde istikrarı sağlamak için başlangıçta az sayıda oyuncuyu davet edeceğini söyledi. Ancak zaman içerisinde oyuncu sayısında artış olacağını da ifade etti. Bu, şu anda Steam üzerinden erişim isteyen herkesin oyunu oynayabileceği anlamına geliyor.
Geliştirici ayrıca Hades 2'nin teknik test yapısı için gereken minimum sistem gereksinimlerini de paylaştı.
İşletim sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Çift Çekirdekli 2.4 Ghz
Hafıza 4 GB RAM
Grafik: 2 GB VRAM/ DirectX 12+ desteği
Teknik test, Supergiant Games'in performansı değerlendirmesine ve erken erişim için oyun deneyimini geliştirmesine yardımcı olacak. Erişim sınırlı olsa da, oyunculara Hades 2'yi test etme imkanı verecek.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?
Son Dakika › Teknoloji › Hades 2 Teknik Testleri Başlıyor: Nasıl Katılabilirsiniz? - Son Dakika
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