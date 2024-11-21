Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti

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39 yaşındaki James Howells, eski partneri tarafından yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin şifresi bulunan hard diskini aramak için belediyeye dava açtı. Howells, Newport Belediyesi'ne ait çöp sahasında olduğuna inandığı hard diskini yıllardır aramaya çalışıyor.

Howells, belediyeyle görüşme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine yasal yola başvurmak zorunda kaldığını belirtti. Önümüzdeki ay ilk duruşması görülecek davada, belediyenin ret başvurusu değerlendirilecek. Howells, başvurunun reddedilmesi durumunda altı ay içinde iki haftalık tam duruşma yapılacağını umut ediyor.

Howells, "Eski partnerim tarafından iznim ve onayım olmadan atılmış olsa da, hard diskteki dijital mülkiyet hala bana ait. Ya malımı kendi masraflarımla geri alma hakkına sahibim ya da arazi sahibi bunu reddederse malımın değerini ödemeli" dedi.

Kazı izni verilmesi durumunda elde edilecek paranın yüzde 10'unu bölgenin gelişimi için bağışlamayı taahhüt eden Howells, "Belediye karanlık çağlarda yaşıyor. Eğer öngörüleri olsaydı Newport şu an Las Vegas veya Dubai gibi olabilirdi. Ama kripto para birimini anlamadılar ve öğrenmeyi reddettiler" diye konuştu.

Newport Belediyesi sözcüsü ise, "2013'ten beri Mr. Howells'la defalarca iletişime geçildi. Çevre iznimiz kapsamında kazı yapmanın mümkün olmadığı ve bu tür çalışmaların çevreye büyük zarar vereceği kendisine bildirildi. Sahada operasyon yapma yetkisi sadece belediyeye aittir. Mr. Howells'ın iddiası temelsizdir ve belediye buna karşı direnmektedir" açıklamasında bulundu."