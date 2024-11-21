Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti

Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti

James Howells, eski partneri tarafından yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 569 milyon sterlinlik Bitcoin şifresi bulunan hard diskini aramak için Newport Belediyesi'ni dava etti. Belediyeyle anlaşamayan Howells, elde edilecek paranın %10'unu bölgeye bağışlama sözü verdi. Belediye ise çevresel endişeler nedeniyle kazı izni vermeyeceğini ve sahadaki tek yetkili olduğunu açıkladı.

21.11.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

39 yaşındaki James Howells, eski partneri tarafından yanlışlıkla çöpe atılan ve içinde 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin şifresi bulunan hard diskini aramak için belediyeye dava açtı. Howells, Newport Belediyesi'ne ait çöp sahasında olduğuna inandığı hard diskini yıllardır aramaya çalışıyor.

Howells, belediyeyle görüşme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine yasal yola başvurmak zorunda kaldığını belirtti. Önümüzdeki ay ilk duruşması görülecek davada, belediyenin ret başvurusu değerlendirilecek. Howells, başvurunun reddedilmesi durumunda altı ay içinde iki haftalık tam duruşma yapılacağını umut ediyor.

Howells, "Eski partnerim tarafından iznim ve onayım olmadan atılmış olsa da, hard diskteki dijital mülkiyet hala bana ait. Ya malımı kendi masraflarımla geri alma hakkına sahibim ya da arazi sahibi bunu reddederse malımın değerini ödemeli" dedi.

Kazı izni verilmesi durumunda elde edilecek paranın yüzde 10'unu bölgenin gelişimi için bağışlamayı taahhüt eden Howells, "Belediye karanlık çağlarda yaşıyor. Eğer öngörüleri olsaydı Newport şu an Las Vegas veya Dubai gibi olabilirdi. Ama kripto para birimini anlamadılar ve öğrenmeyi reddettiler" diye konuştu.

Newport Belediyesi sözcüsü ise, "2013'ten beri Mr. Howells'la defalarca iletişime geçildi. Çevre iznimiz kapsamında kazı yapmanın mümkün olmadığı ve bu tür çalışmaların çevreye büyük zarar vereceği kendisine bildirildi. Sahada operasyon yapma yetkisi sadece belediyeye aittir. Mr. Howells'ın iddiası temelsizdir ve belediye buna karşı direnmektedir" açıklamasında bulundu."

Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti
Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti
Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti

Birleşik Krallık, Kripto Para, Teknoloji, Bitcoin, Finans, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Bu haber aylar önce gündeme gelmişti?? Bu ne biraz ciddiyet kalite yerlerde? 4 0 Yanıtla
  • Aa:
    Sen o paranın yarısını ver Türkler talan eder orayi 2 1 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    ingilterenin elektronik çöpü Türkiyeye giluyor 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:15 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan istifa çağrılarına tek cümlelik yanıt
14:54 Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Netanyahu hakkında tutuklama emri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri
13:14 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış 3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
23:35 Serhat Akın’dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf Serhat Akın'dan hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile ilgili çok konuşulacak itiraf
23:10 Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe’ye ilginç transfer tavsiyesi Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe'ye ilginç transfer tavsiyesi
22:50 Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid’de Arda Güler krizi Carlo Ancelotti küplere bindi: Real Madrid'de Arda Güler krizi
22:40 Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı Polislere saldırı mahalleliyi sokağa döktü: Saldırganın iş yeri taşlandı
22:33 Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan’dan ev satın aldı Neymar, 43 milyon sterline Suudi Arabistan'dan ev satın aldı
22:19 İzmir’de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
22:04 Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı Galatasaraylı futbolcu, antrenmana maskeyle çıkmak zorunda kaldı
21:59 Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı Kardeşini Öldüren Şahıs Tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 16:39:28. #1.12#
SON DAKİKA: Hard diski yanlışlıkla çöpe atılan adam, 569 milyon sterlin değerinde Bitcoin kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.