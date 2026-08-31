Hava Kuvvetlerinden Karadeniz Eğitim Uçuşu
MSB, Bandırma'dan kalkan savaş uçaklarıyla Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarıyla Batı Karadeniz'de "Karadeniz Eğitim Uçuşu" gerçekleştirildiğini açıkladı.
Bakanlık, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan savaş uçaklarının Batı Karadeniz semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bandırma'dan havalanan uçaklarla gerçekleştirilen "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nun başarıyla tamamlandığı belirtildi.
MSB tarafından eğitim uçuşuna ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Paylaşımda, Türk Hava Kuvvetlerinin Gök Vatan'daki faaliyetlerinin sürdüğü kaydedildi.
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