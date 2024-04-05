Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetimi İçin Sosyal Medya Fenomenlerini İncelemeye Başladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde yüksek kazançlar elde eden ancak düşük vergilendirmede bulunan kişi ve sektörlere yönelik denetim başlattı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in direktifleri doğrultusunda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı (VDK) harekete geçti. 30 bine yakın influencer'ın kazançları incelenecek.

Vergi vermeyen sosyal medya fenomenleri mercek altına alınıyor

Hürriyet'in haberine göre Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, veri analizi yöntemleri kullanarak 30 bine yakın fenomenin hem gelirlerine hem de kimlik bilgilerine ulaştı. Bu sayının, bugüne kadar elde edilen en geniş kapsamlı influencer veritabanı olduğu da belirtildi.

Sosyal medya platformlarının çeşitli gerekçelerle bu bilgileri paylaşmaktan kaçındığı biliniyordu. VDK'nın web kazıma gibi bazı teknikler kullanarak sosyal medya fenomenleri hakkında yeni veriler tespit ettiği dile getirildi.

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Denetim sürecinde öncelikli olarak, lüks yaşam tarzı sürdüren ancak beyan ettiği geliri bu harcamalarla örtüşmeyen kişiler incelenecek. Yüksek değerli otomobil alımları, gayrimenkul edinimleri ve kredi kartı ekstrelerindeki lüks tüketim alışkanlıkları ele alınacak.

Bu harcamalar, Maliye Bakanlığı'nın ilgili kurumlardan topladığı veriler üzerinden analiz edilecek. Analizler sonucunda ise kayıt dışı faaliyetlerde bulunan fenomen isimlerin tespit edilmesi hedefleniyor. Gelir kaynağı açıklanamayan durumlarda, incelemelerin kara para aklama boyutuyla da ele alınabileceği de bildirildi.

VDK, özellikle belirli marka ve şirketlere yapılan atıfları inceleyerek, reklam amaçlı paylaşımları tespit edecek. Bu sayede vergiye tabi olması gereken gelirlerin, doğru şekilde beyan edilip edilmediği belirlenmiş olacak.

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