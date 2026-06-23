Hidrojen Merkezine İki Ödül

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi, hidrojen enerjisi alanındaki çalışmalarıyla iki ayrı ödül aldı.

Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından 10. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (International Hydrogen Technologies Congress - IHTEC 2026) kapsamında düzenlenen törende, merkeze "teknoloji ödülü" verildi.

Aynı törende merkezin müdürü ve Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bora Timurkutluk ise "hizmet ödülü"nün sahibi oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, üniversitenin öncelikli alanlarının en başında enerji ve enerji verimliliğinin geldiğini söyledi.

Merkezde birçok çalışmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Uslu, önemli araştırma ve geliştirme faaliyetlerini de yürüttüklerini dile getirdi.

Uslu, merkezin yapmış olduğu çalışmalarla ödüle layık görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de hidrojen ve yakıt pili teknoloji alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesiyiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından aynı yıl yapılmış enerji verimliliği yarışmasında Türkiye birincisi olmuş bir üniversite. Yine 2025'te Dubai'de Yüksek Enerji Konseyi tarafından yapılan enerji verimliliği yarışmasında birinci olmuş bir üniversite olarak bu çalışmalarımızdan çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Merkezimiz Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından teknoloji ödülüne, Prof. Dr. Bora Timurkutluk ise hizmet ödülüne layık görüldü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum."

Prof. Dr. Timurkutluk da merkezin 2014'te kurulduğunu, hidrojen çalışmalarının ise çok eski tarihlere dayandığını söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır hidrojenin üretimi, depolanması ve yakıt pilleri aracılığıyla enerji dönüşümleri üzerine araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini vurgulayan Timurkutluk, "Tabii bu uzun zamanda büyük başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlilerinden biri ülkemizin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından ticarileştirdiğimiz ürünler. Bu vesileyle bütün araştırmacıları, paydaşlarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Timurkutluk, bu yıl Hidrojen Teknolojileri Derneğinden aldıkları ödüllerin başarılarının başka bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.