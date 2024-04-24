Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı

Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı

Hindistan menşeli teknoloji şirketi Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN adlı akıllı saatlerini tanıttı. Bu yeni ürünler, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi popüler akıllı saatlere oldukça benziyorlar ve Türkiye'ye General Mobile markasıyla birlikte girebilirler. Prowatch ZN, yuvarlak bir şekle sahip olup çinko alaşımı kullanılmıştır. Prowatch VN ise dikdörtgen bir tasarıma sahiptir. Her iki model de çeşitli sensörlere sahiptir ve dayanıklı bataryalarıyla uzun süre kullanım sağlarlar. Fiyatları ise Hindistan'da oldukça uygunken, Türkiye'ye gelmeleri durumunda 2000-4000 TL arasında olabilir.

24.04.2024 15:10
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Hindistan menşeli teknoloji şirketi Lava, ilk akıllı saatleri Prowatch VN ve Prowatch ZN'yi tanıttı. Yeni ürünler, Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch gibi popüler akıllı saatlere oldukça benziyorlar. Hatta Türkiye'ye General Mobile markasıyla birlikte girme ihtimali de mevcut.

Lava Prowatch VN ve Prowatch ZN teknik özellikleri

İki model arasında daha pahalı olanı Prowatch ZN, yuvarlak bir şekle sahip ve gövdesinde çinko alaşımı kullanılmış. 1,43 inçlik OLED ekranı, 466 x 466 piksel çözünürlüğü, 60 Hz yenileme hızı, 600 nit parlaklık ve Corning Gorilla Glass 3 ekran koruması bulunuyor.

Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı

Lava'nın yeni Prowatch ZN akıllı saati, SpO2, adım sayacı ve stres ve uyku ölçümü yapabilen diğer sensörler de dahil olmak üzere geniş bir sensör yelpazesine sahip. 350 mAh'lik bir batarya ile çalışan giyilebilir cihaz, normal kullanımda 7 güne kadar veya Bluetooth etkin olduğunda 3 güne kadar dayanıklılık vaat ediyor.

Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı

Diğer yandan Prowatch VN dikdörtgen bir tasarıma sahip ve 1,96 inçlik LCD ekranı, 320 x 386 piksel çözünürlüğü, 6 0Hz yenileme hızı ve 500 nit parlaklık sunuyor. ZN modeli gibi bu model de çinko alaşımdan yapılmış ve izleme ve ölçme için aynı sensörlere sahip. 230 mAh batarya ile çalışan saat, normal kullanımda 5 güne kadar veya Bluetooth etkin olduğunda 2 güne kadar dayanıklılık sağlıyor.

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Ayrıca Prowatch ZN ve Prowatch VN'in IP68 ve IP67 derecelendirmelerine sahip olduğunu da ekleyelim. İlk model, Hindistan'da 5.000 rupi (60 Dolar) gibi düşük bir fiyatla satışa sunulacakken, ikincisi 4.000 rupi (48 ABD Dolar) fiyatla satışa sunulacak.

Eğer General Mobile ile birlikte Türkiye'ye gelirlerse Prowatch ZN ve Prowatch VN'in 2000-4000 TL arasında fiyat skalasına sahip olabileceği düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hindistan Menşeli Lava, Prowatch VN ve Prowatch ZN Akıllı Saatlerini Tanıttı - Son Dakika

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