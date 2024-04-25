HMD Global, Nokia Ortaklığından Yeni Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

HMD Global, Nokia Ortaklığından Yeni Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı

HMD Global, Nokia Ortaklığından Yeni Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı

HMD Global, Nokia ortaklığından kendi akıllı telefon markalarını tanıttı. Bu iki yeni akıllı telefon modeli HMD Pulse ve HMD Pulse Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu modeller, kolay parça değişimi sayesinde kullanıcıları parça derdinden kurtaracak. İşte fiyatı ve özellikleri...

25.04.2024 17:09
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HMD Global, Nokia ortaklığından kendi akıllı telefon markalarını tanıttı. Bu iki yeni akıllı telefon modeli HMD Pulse ve HMD Pulse Plus olarak karşımıza çıkıyor. Bu modeller, kolay parça değişimi sayesinde kullanıcıları parça derdinden kurtaracak. İşte fiyatı ve özellikleri…

HMD Pulse ve Pulse Plus fiyatı ve özellikleri

HMD Pulse ve Pulse Plus, "tamiri kolay" sloganıyla öne çıkıyor. İçi açılıp açılarak batarya veya diğer parçalar kolayca değiştirilebiliyor. Bu da eski Nokia telefonları anımsatıyor. Ayrıca 800 şarj döngüsüne kadar tam kapasite koruma garantisi sunan 5000mAh batarya da dikkat çekiyor. İşte özellikleri:

HMD Global, Nokia Ortaklığından Yeni <a class='keyword-sd' href='/akilli-telefon/' title='Akıllı Telefon'>Akıllı Telefon</a> Modellerini Tanıttı

HMD Pulse:

6.65 inç HD+ ekran

UNISOC T606 işlemci

4GB/6GB RAM

64GB depolama

13MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC

140 Euro'dan başlayan fiyat

HMD Pulse Plus:

6.65 inç HD+ ekran

UNISOC T606 işlemci

4GB/6GB/8GB RAM

128GB depolama

50MP arka kamera

8MP ön kamera

5000mAh batarya, 10W hızlı şarj

4G, Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0, NFC

160 Euro'dan başlayan fiyat

Şu anda bu modellerin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği veya ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Ancak, bu telefonlar giriş seviyesine yakın uygun fiyatlarıyla ve tamir edilebilirlik özellikleriyle Türkiye'de ilgi çekeceği kesin. Bu, HMD'nin pazardaki rekabet avantajını artırabilir.

HMD Pulse ve Pulse Pro render görselleri sızdı

HMD Pulse ve Pulse Plus, parçaların kolayca değiştirilmesiyle kullanıcıların uzun süreli kullanımını desteklemeyi amaçlıyor. HMD'nin bu yaklaşımı, rekabetin yoğun olduğu akıllı telefon pazarında kendine özel bir konum elde etmesine yardımcı olacaktır.

Giriş seviyesi fiyatlarla sunulan bu telefonlar, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap edebilir ve uzun ömürlü telefon deneyimi arayanlar için cazip bir seçenek olacak. Peki siz bu telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji HMD Global, Nokia Ortaklığından Yeni Akıllı Telefon Modellerini Tanıttı - Son Dakika

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