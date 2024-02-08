Homeworld 3 Çıkış Tarihi Ertelendi

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Steam Next Fest devam ederken yüzlerce oyunun demosu da erişime açıldı. Bu oyunlar arasından en çok dikkat çeken yapımlardan biri Homeworld 3 oldu. Ancak geliştirici, son yorumlara dayanarak çok beklenen Homeworld 3'ün çıkışını ertelediğini açıkladı.

Homeworld 3 çıkış tarihi ne zaman?

Gearbox Publishing ve Blackbird Interactive, Homeworld 3 için yeni bir duyuruda bulundu. 8 Mart'ta yayınlanması beklenen uzay macerasının birkaç ay erteleneceğini açıkladı. Buna göre Homeworld 3 13 Mayıs tarihinde çıkış yapacak.

Gerçek zamanlı strateji-uzay oyunu olan Homeworld 3, Steam Next Fest kapsamında demo sürecine girdi. Oyunculardan geri bildirim toplayan geliştiriciler, son dakika kararına imza atarak yapımı erteledi. "Savaş Oyunları" modunun yeniden düzenleneceği belirtildi.

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Mümkün olan en iyi deneyimi sunmak isteklerini ifade eden Gearbox Publishing ve Blackbird Interactive, oyuncuların geri bildirimlerine dayanarak bu modu değiştireceklerini aktardı. Şirket ayrıca oyunun tamamını değerlendirmesi Steam dışından oyuncularla çalıştığını ve geri bildirimler topladığını söyledi.

Bilmeyenler için Homeworld 3, bilim kurgu temalı gerçek zamanlı strateji serisinin yeni yapımı olacak. Hikaye galaktik bir seviyeye çıkıyorken, filo savaşlarında uzayın kontrolü elinize almanız gerekecek. Yeni nesil grafikleriyle dikkat çekiyor.

Homeworld 3 PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden sunuluyor. Steam fiyatı 30 dolar olarak belirlendi. Ayrıca ön sipariş verenler, oyuna 10 Mayıs'ta erişim hakkı elde edecek.