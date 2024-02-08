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Honor, Huawei adı altından ayrılıp başlı başına markalaştı ve son dönemdeki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz yılın şubat ayında satışa çıkan Honor Magic 5 serisi, yakaladığı başarıyla şirketin yüzünü güldürdü. Şirket, yeni seriye de sıkı hazırlanıyor.

Honor Magic 6 Pro, Motion Sensing Capture 2.0 özellikli kamerayla geliyor

Bilindiği üzere Honor, cihazlarında kamera kalitesine büyük önem veriyor. Şirketin küresel lansman için yaptığı paylaşım, cihazın hangi kamera özelliklerine sahip olacağını gözler önüne seriyor. Paylaşıma göre Magic 6 Pro, Motion Sensing Capture 2.0 gibi Profesyonel düzeyde kamera özelliklerini getiren geliştirilmiş bir Falcon Kamera sistemine sahip olacak.

Honor, paylaşımını hızlı hareket eden aksiyonlar için eskrim çekimi sloganıyla gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay Çin'de tanıtılan model, bu ayın sonlarında Barcelona'da gerçekleştirilecek MWC'de (Mobil Dünya Kongresi) küresel tanıtımını gerçekleştirecek.

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